Uçuruma yuvarlanan otobüste can pazarı: Onlarca ölü ve yaralı var!

Uçuruma yuvarlanan otobüste can pazarı: Bolivya'nın güneyinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Bolivya'nın güneyinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak engebeli arazi nedeniyle kurtarma işlemleri büyük zorluklarla gerçekleştiriliyor.

Güney Amerika'nın Bolivya ülkesinde, Petosi kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Yocalla kasabasına yaklaşırken 800 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Kazanın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise ağır yaralı olduğu bildirildi.

Yaralılar Hastanelere Sevk Edildi

Kazada yaralanan 15 kişi, yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumu ise oldukça ağır. Ekipler, hem kurtarma hem de yaralıların tedavi sürecinde hızlı bir şekilde hareket ediyor. Ancak, arazinin engebeli olması sebebiyle çalışmalar yavaş ilerliyor.

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Engebeli Arazi Kurtarma Çalışmalarını Zorlaştırıyor

Otobüsün düşme alanı oldukça engebeli ve dik olduğundan, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları büyük zorluklar içeriyor. Yüksek irtifada ve dar alanlarda yapılan çalışmalar, hem ekiplerin güvenliğini hem de hızını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, yardımın ulaşması oldukça zaman alabiliyor.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili Bolivya polisi, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazanın sebepleri ve otobüsün yolculuk yaptığı güzergah hakkındaki detaylar araştırılıyor. Yetkililer, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kazanın Nedenleri Araştırılıyor

Bolivya'daki bu korkunç kaza, ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileniyor. Soruşturma devam ederken, kazanın nedenleri ve gelecekteki önlemlerle ilgili yeni gelişmeler bekleniyor.

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