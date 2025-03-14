Hatice Akbaş, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı!

Zafer elde etti! Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, Hatice Akbaş 54 kiloda çeyrek finalde Rus rakibi Karina Tazabekova'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu zaferle birlikte, Akbaş madalyayı garantileyerek Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.

Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde 51 ülkeden 239 boksörün katıldığı şampiyonada, milli boksör Hatice Akbaş, çeyrek finalde Rus rakibi Karina Tazabekova ile karşılaştı. Dünya şampiyonluğu bulunan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Akbaş, bütün rauntlarda rakibine üstünlük sağlayarak zafer elde etti. Bu galibiyetle, Türkiye'yi yarı finalde temsil etme hakkı kazanan Akbaş, madalya almayı da garantiledi.

Yarı Finalde Taylandlı Rakip: Natnicha Chongprongklang

Yarı finale yükselerek Türkiye'yi gururlandıran Akbaş, Taylandlı boksör Natnicha Chongprongklang ile finale çıkabilmek için ringe çıkacak. Yarın yapılacak mücadelede Akbaş, altın madalya hedefiyle mücadele edecek.

Boks Şampiyonasında Diğer Başarılı İsimler

Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Elif Güneri gibi milli sporcularımız da şampiyonada başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Tüm bu sporcular yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi. Bu durum, Türk boksunun geleceği adına oldukça umut verici bir tablo oluşturuyor.

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Hatice Akbaş'ın Yolu ve Başarıları

Hatice Akbaş, boks dünyasında tanınan bir isim olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dünya şampiyonluğu ve Olimpiyat başarılarıyla tanınan Akbaş, ringdeki tecrübesiyle rakiplerini birer birer mağlup etmeye devam ediyor. Çeyrek finaldeki performansı, onun ne denli güçlü bir sporcu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatice Akbaş'ın Hedefi Altın Madalya

Hatice Akbaş'ın Dünya Boks Şampiyonası'ndaki mücadelesi, Türk boksunun geldiği noktayı gösteriyor. Yarı finalde Taylandlı rakibiyle karşılaşacak olan Akbaş, bu zorlu mücadeleyi kazanarak, Türkiye'nin tarihindeki önemli bir başarıyı elde etmeyi hedefliyor. Türk boksunun geleceği adına önemli bir dönemeçte olan Akbaş, şampiyonada gösterdiği üstün performansla adını bir kez daha tarihe yazdırma peşinde.

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