Survivor'da neler oluyor: Efecan'dan Adem'e ağır hakaret ve suçlama!

"Adem'in arkasında çok değişik bir karakter var. Çok korkak, çok tırsak bir yapısı var. Önüne bir duvar koymuş, o duvarla güçlü durmaya çalışıyor ama aslında saydam bir duvar. İçi görünüyor, bütün küçüklüğünü hissedebiliyorum. Herkese 'kaybetmeyi bilmelisin' diyorsun da, sen hangi oyunu kaybettin de kaybetmeyi bildin ki?"