Survivor'da neler oluyor: Efecan'dan Adem'e ağır hakaret ve suçlama!
Yayınlanma:
14 Mart 2025 12:36
Survivor'da neler oluyor: Efecan'dan Adem'e ağır hakaret ve suçlama! Survivor All Star 2025, her hafta bir yarışmacının hayallerine veda ettiği, kıran kırana mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Yaşanan son olaylar, adadaki gerginliği gözler önüne serdi...
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Survivor'da neler oluyor: Efecan'dan Adem'e ağır hakaret ve suçlama! Survivor All Star 2025, her hafta bir yarışmacının hayallerine veda ettiği, kıran kırana mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Yaşanan son olaylar, adadaki gerginliği gözler önüne serdi...
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Survivor All Star 2025, her hafta bir yarışmacının hayallerine veda ettiği, kıran kırana mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. 9 Mart'ta gerçekleşen düelloda Batuhan Gökgöz'e yenilerek adadan ayrılan Efecan Dianzenza, yarışmadan sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşı Adem Kılıççı hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Efecan, şampiyonluk favorisini de açıkladı.
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Yarışmadan elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Efecan Dianzenza, özellikle takım arkadaşlarına yönelik suçlamalarıyla dikkat çekti. Adem Kılıççı'yı sert sözlerle eleştiren Efecan, şöyle konuştu:
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"Adem'in arkasında çok değişik bir karakter var. Çok korkak, çok tırsak bir yapısı var. Önüne bir duvar koymuş, o duvarla güçlü durmaya çalışıyor ama aslında saydam bir duvar. İçi görünüyor, bütün küçüklüğünü hissedebiliyorum. Herkese 'kaybetmeyi bilmelisin' diyorsun da, sen hangi oyunu kaybettin de kaybetmeyi bildin ki?"
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"Beni Kaybettirmek İçin Plan Yapıldı"
Efecan, eleme gecesinde takım arkadaşlarının kendisini kaybettirmek için plan yaptığını iddia etti. Adem, Sema ve Hikmet'in Batuhan'ı özel olarak çalıştırdığını ve düello sırasında taktiksel destek verdiklerini söyleyen Efecan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
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"Beni kaybettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Bir gün önce Sema, Adem ve Hikmet oturup nasıl elenmemi sağlayacaklarını konuştular. Batuhan'a gizlice kum torbası çalıştırdılar, ona özel taktikler verdiler. Hikmet düelloda sürekli Batuhan için bağırdı, Sema da atışlarda ona yol gösterdi. Böyle bir düello hayatımda görmedim."
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Gelecek Eleme Adayları
Efecan, yarışmadaki gelecek elemelere dair de iddialı açıklamalar yaptı. Bir sonraki elenen ismin Elif olacağını düşündüğünü belirten Efecan, takım içindeki kulislerin devam ettiğini vurguladı:
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"Arkadan sürekli kulis yapıyorlar. İlk olarak Elif'i göndereceklerdir. Asena'yı da göndermek için ellerinden geleni yapacaklar."
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Şampiyonluk Favorisini Duyurdu
Yarışmada son dörde kalmasını beklediği isimleri de açıklayan Efecan, şampiyonluk favorisini ise net bir şekilde duyurdu:
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"Survivor final dörtlüsü kesinlikle şu isimlerden oluşur: Almeda, Yusuf, Batuhan Karacakaya ve sürpriz bir isim-Poyraz ya da Ayşe olabilir. Ama benim şampiyonum Almeda! Survivor tarihindeki en kapasiteli yarışmacılardan biri. Onunla aynı takımda olduğum için mutluydum, elenmesine üzüldüm. Ama kazanmasını çok istiyorum."