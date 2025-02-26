Hastaneden kaçtı, parkta ölüsü bulundu! Cesedini vatandaşlar fark etti...

Büyükçekmece'de dün parkta alkol aldıktan sonra hastanelik olan kişi tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldı. Gece tekrar parka giderek alkol alan kişi burada uyuyunca donarak hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de parkta alkol alarak uyuyan kişi donarak öldü

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda sabah saatlerinde parkta yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kimliği belirlenen S.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.Ö.'nün dün parkta alkol alarak rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı ancak tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı da tespit edildi.

Donarak öldüğü belirtilen S. Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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