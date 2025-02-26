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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla...

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla...
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... İşte merak edilen o sonuç...
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... 1 17

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... İşte merak edilen o sonuç...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... 2 27

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı sonrası tartışmalar sürüyor. Süreç devam ederken dikkat çeken bir anket çalışmasına imza atıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... 3 37

Ankette katılımcılara; "Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonucu ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... 4 47

CHP’de aday belirleme sürecine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Adayın ön seçimle belirleneceği duyurulurken, dikkat çeken bir anket yapıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... 5 57

CHP'nin göstereceği aday kamuoyunda oldukça merak ediliyor. Konuya ilişkin yapılan anketler de yakından takip ediliyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... 6 67

Asal Araştırma’nın şubat ayında 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... 7 77

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMASINI İSTERSİNİZ?

Ankette katılımcılara, "Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. İşte katılımcıların verdiği cevaba göre oluşan dağılım;

Mansur Yavaş yüzde 31.7
Ekrem İmamoğlu yüzde 24.4
Özgür Özel yüzde 4.0
Başka biri yüzde 6.3
Hiçbiri yüzde 8.1
Fikrim yok/Cevap yok yüzde 25.5

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