CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... İşte merak edilen o sonuç...

1 7 CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Anketteki sonuç ters köşe etti: Aradaki fark oldukça fazla... İşte merak edilen o sonuç... 2 7 CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı sonrası tartışmalar sürüyor. Süreç devam ederken dikkat çeken bir anket çalışmasına imza atıldı. 3 7 Ankette katılımcılara; "Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonucu ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar... 4 7 CHP’de aday belirleme sürecine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Adayın ön seçimle belirleneceği duyurulurken, dikkat çeken bir anket yapıldı. 5 7 CHP'nin göstereceği aday kamuoyunda oldukça merak ediliyor. Konuya ilişkin yapılan anketler de yakından takip ediliyor. 6 7 Asal Araştırma’nın şubat ayında 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 7 7 CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMASINI İSTERSİNİZ? Ankette katılımcılara, "Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. İşte katılımcıların verdiği cevaba göre oluşan dağılım; Mansur Yavaş yüzde 31.7

Ekrem İmamoğlu yüzde 24.4

Özgür Özel yüzde 4.0

Başka biri yüzde 6.3

Hiçbiri yüzde 8.1

Fikrim yok/Cevap yok yüzde 25.5



