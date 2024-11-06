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Harris'e Gazze cezası! Müslümanların yoğun yaşadığı kentten Donald Trump'a ezici destek

Gazze katliamına koşulsuz destek veren iktidardaki Demokratların adayı Kamala Harris'e Arap asıllı Müslümanların çoğunlukta olduğu en büyük şehir olan Michigan'ın Dearborn kentindeki seçmenler, büyük tepki gelerek rakibi Donald Turump'a ezici destek geldi.

Harris'e Gazze cezası! Müslümanların yoğun yaşadığı kentten Donald Trump'a ezici destek
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Joe Biden yönetimindeki ABD hükümetinin Gazze ve Lübnan'da İsrail'in katliamlarına destek vermesi nedeniyle Müslümanların ağırlıklı yaşadığı kentten Demokratların adayı Kamala Harris'e cezayı kesti.

ABD'de "Arap Amerikan toplumunun başkenti" olarak bilinen Dearborn'da yaklaşık 250 bin Müslüman seçmen bulunuyor.

MÜSLÜMAN TOPLUM YOĞUNLUĞU FAZLA

Arap Amerikalılara ait işyerlerinin bulunduğu Mason Street, Müslüman toplumuna yönelik seçim çalışmalarının en fazla yapıldığı yerlerden biri olarak öne çıktı.

İsrail’in katliâmlarına büyük tepki gösteren ve çoğunluğunu Arap asıllıların oluşturduğu Michigan Eyaletinin Dearborn şehri deyim yerindeyse Kamala Harris’i cezalandırdı.

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MÜSLÜMAN SEÇMENDEN HARRİS'E GAZZE CEZASI!

İlk sonuçlara göre Michigan'daki seçmenler Biden yönetiminin Gazze savaşını ele alış biçiminden duydukları hayal kırıklığını ifade etmek için sandığa gitti

Amerika Birleşik Devletleri'nde Arap-Amerikan nüfusun çoğunlukta olduğu en büyük şehir olan Michigan'ın Dearborn kentindeki seçmenler, Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını ele alışını açıkça protesto ederek ezici bir çoğunlukla Donald Trump'ı desteklemiş görünüyor.

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Dearborn’da Donald Trump %45 Yeşil Parti Adayı Jill Stein %33 oy alırken, Demokratların adayı Kamala Harris ancak %13 oy alabildi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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