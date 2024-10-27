Hande Erçel saniyede servet kazandı! 15 saniyelik hikaye için aldığı ücret gündem oldu Ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında 31 milyon takipçiye sahip olduğu için sosyal medya gelirlerinde en yüksek kazanan isimlerden biri oldu. Erçel'in bir gönderi ve on beş saniyelik hikayesi için aldığı ödül şaşırtıcıydı.