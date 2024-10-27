Hande Erçel saniyede servet kazandı! 15 saniyelik hikaye için aldığı ücret gündem oldu
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında 31 milyon takipçiye sahip olduğu için sosyal medya gelirlerinde en yüksek kazanan isimlerden biri oldu. Erçel'in bir gönderi ve on beş saniyelik hikayesi için aldığı ödül şaşırtıcıydı.
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Günümüzde önemli bir gelir kaynağı haline gelen sosyal medya platformu Instagram'da, çeşitli reklam paylaşımlarından çok sayıda ünlü isim de para kazanıyor. Instagram hesabında 31 milyon takipçiye sahip olan ünlü oyuncu Hande Erçel'in ne kadar para kazandığı şaşırtıcıydı.
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Erçel, 15 saniyelik bir hikaye paylaşımına 3 milyon TL kazandığını öğrendiğinde şaşırdı. Çok sayıda insan bu ücreti haksız kazanç olarak gördü.
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