Müge Anlı'ya oğlu için çıkmıştı! Seyfi Birbir intihar etti

Serdar'ın annesi Hacer Çınaroğlu, oğlunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemiş ancak aranan çocuk iki haftadır bulunamadı. Anne Hacer Çınaroğlu, eski eşi Seyfi Birbir tarafından 4 yaşındaki Serdar'ın başka birine verildiğini iddia etti.

Baba Seyfi, 15 yıl önce çocuğunu bulduğunu ve bir araya geldiğini belirterek, "Pazartesi günü sağ tarafımda oğlum Erdal, sol tarafımda da Doğukan olacak, verdiğim çocuk" dedi. Yine de Müge Anlı canlı yayında Birbir'in kendisine zarar verdiğini söyledi. Anlı'nın muhabiri ise klozette otururken kesici aletle kendisine zarar verdiğini söyledi.