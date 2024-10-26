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Müge Anlı'ya oğlu için çıkmıştı! Seyfi Birbir intihar etti

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Müge Anlı'ya oğlu için çıkmıştı! Seyfi Birbir intihar etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan kayıp çocuğun babası Seyfi Birbir, evinde ölü bulundu. Olay ile alakalı soruşturma başladı.
Müge Anlı'ya oğlu için çıkmıştı! Seyfi Birbir intihar etti 1 13

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Serdar isimli çocuğunu arayan Seyfi Birbir'in çocuğunu başka bir aileye satmış ya da öldürmüş olabileceği iddia edildi. Seyfi Birbir sık sık kamuoyunun gündemine oturuyor. Seyfi Birbir evinde öldü.

Müge Anlı'ya oğlu için çıkmıştı! Seyfi Birbir intihar etti 2 23

Serdar'ın annesi Hacer Çınaroğlu, oğlunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemiş ancak aranan çocuk iki haftadır bulunamadı. Anne Hacer Çınaroğlu, eski eşi Seyfi Birbir tarafından 4 yaşındaki Serdar'ın başka birine verildiğini iddia etti.

Baba Seyfi, 15 yıl önce çocuğunu bulduğunu ve bir araya geldiğini belirterek, "Pazartesi günü sağ tarafımda oğlum Erdal, sol tarafımda da Doğukan olacak, verdiğim çocuk" dedi. Yine de Müge Anlı canlı yayında Birbir'in kendisine zarar verdiğini söyledi. Anlı'nın muhabiri ise klozette otururken kesici aletle kendisine zarar verdiğini söyledi.

Müge Anlı'ya oğlu için çıkmıştı! Seyfi Birbir intihar etti 3 33

Hastanedeki tedavisinin ardından Seyfi Birbir Sakarya'daki evine döndü. Adapazarı ilçesindeki evinde kendini öldürdü. Evinin bahçesinde ipe asılı halde bulunan Birbir öldü.

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