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Hamas ve İsrail arasında üçüncü esir takası: Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti!

Terör devleti İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında imzalanan anlaşma kapsamında bugün esir takasının birinci aşamasının 3. turu gerçekleştiriliyor.

Hamas ve İsrail arasında üçüncü esir takası: Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti!
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Hamas ve İsrail arasında üçüncü esir takası: Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti!

Terör devleti İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında imzalanan anlaşma kapsamında bugün esir takasının birinci aşamasının 3. turu gerçekleştiriliyor. İsrailli rehinelerin isimleri ve ilk görüntüleri geldi...

Hamas ve İsrail arasında üçüncü esir takası: Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti!

Terör devleti İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında 19 Ocak'ta imzalanan Gazze anlaşması kapsamında bugün esir takasının birinci aşamasının 3. turu gerçekleştiriliyor.

Hamas ve İsrail arasında üçüncü esir takası: Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti!

Buna göre Arbel Yehoud, Agam Berger, Gadi Mozes ve 5 Taylandlı rehine Hamas tarafından serbest bırakıldı.

Karşılığında ise 110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşacak.

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