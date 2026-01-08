Halep'te temizlik başladı, İsrail rahatsız oldu!

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X sosyal medya hesabı üzerinden, Halep'teki operasyonlara karşılık dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

ABD merkezli X sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, uluslararası toplumun ve özellikle Batı’nın PKK/YPG’ye karşı bir “vefa borcu” olduğunu öne sürerek terör örgütüne kalkan oldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye yönetiminin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başlatmayı planladığı askeri operasyonun tehlikeli olduğunu iddia etti.

İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜNE KALKAN OLDU

Saar, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK/YPG’nin saldırılarının ardından Suriye yönetiminin Halep’te başlatacağını duyurduğu operasyon için “üzücü ve tehlikeli” ifadelerini kullandı.

TEL AVİV: BATI'NIN PKK/YPG'YE 'VEFA BORCU' VAR

Uluslararası toplumun ve özellikle Batı’nın, DEAŞ ile mücadele için PKK/YPG’ye karşı bir “vefa borcu” olduğunu öne süren Saar, “yeni Suriye’de” azınlıklara karşı şiddet ve baskı gösterildiğini iddia etti.

Saar, uluslararası toplumun “sessiz kalması karşısında Suriye yönetiminin şiddeti artıracağını” ileri sürdü.

