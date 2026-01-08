Suriye ordusundan SDG'ye net tavır: 13.30'da saldırı başlatacağız!

Suriye ordusundan SDG'ye net tavır: 13.30'dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli operasyonlara başlanacağını duyurdu.

Suriye'nin Halep kentinde tansiyon yükseldi. PKK/YPG'nin sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna yönelik saldırılarının ardından bölgede başlayan çatışmaların şiddeti artarken, Suriye ordusundan yeni bir açıklama geldi. Ordu, bugün saat 13.30 itibarıyla Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG mevzilerine yönelik "yoğun ve hedefli" operasyon başlatılacağını duyurdu. Bölgede çatışmalar sürerken 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VERİLEN SÜRE DOLDU, SALDIRI BAŞLADI

Dün TSİ 15.00 itibariyle Şam'ın SDG'ye verdiği süre doldu... Suriye ordusu, örgütün sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara karşı misilleme yapmaya başladı.

SİVİLLER CANLI KALKAN YAPILIYOR

Terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı son gelen bilgiler arasında... Halep Valiliği, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde kuşatma altında bulunan ailelerden yardım çağrıları alındığını da duyurdu.

KÜRTLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'YE ÇAĞRI

Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası, Halep'te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan gelişmeler üzerine, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 39 YARALI

Salı gününden bu yana Halep'e yönelik SDG saldırılarında, aralarında beş sivilin de bulunduğu en az altı kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Sivil Savunması, kötüleşen insani koşullar ve SDG'nin aralıksız bombardımanı nedeniyle çarşamba günü 3 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenlerin büyük bölümünün Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden olduğu belirtildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Halep Valisi Azzam el-Gharib, SDG saldırıları nedeniyle öğrenciler ve eğitim personelinin güvenliğini gerekçe göstererek, perşembe günü kent genelindeki devlet ve özel okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilmesi kararının uzatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Suriye Cumhurbaşkanlığı, 10 Mart'ta SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonunu öngören bir anlaşmanın imzalandığını açıklamış, ülkenin toprak bütünlüğünün teyit edildiğini ve bölünmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiğini duyurmuştu. Ancak atılan imzanın üzerinden aylar geçmesine rağmen SDG'nin anlaşma şartlarını yerine getirmeye yönelik herhangi bir adım atmadı.

