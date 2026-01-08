Altın fiyatları yükselecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatları ne kadar?

8 Ocak 2026 altın fiyatları, küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararları sonrasında ONS altın tarafında yaşanan hareketlilikle birlikte yatırımcıların anlık olarak takip ettiği konulardan birisi oldu. “Gram altın ne kadar?” sorusu da bu nedenle araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan anlık değişimler, hem güvenli liman arayan birikimciler hem de takı alışverişi yapacak vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Serbest piyasada ve Kapalıçarşı altın fiyatları ekseninde şekillenen alış-satış rakamları, dolar/TL kurundaki volatilite ile birleşince bugün altında yeni bir seyir mi başlayacak sorusunu akıllara getiriyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...