Altın fiyatları yükselecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatları ne kadar?
Yayınlanma:
08 Ocak 2026 10:45
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bankalar arası piyasa verileri ve Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ekranlarını takip eden yatırımcılar, ONS altının küresel ölçekteki fiyatlara nasıl yansıdığını analiz ediyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
1 7
8 Ocak 2026 altın fiyatları, küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararları sonrasında ONS altın tarafında yaşanan hareketlilikle birlikte yatırımcıların anlık olarak takip ettiği konulardan birisi oldu. “Gram altın ne kadar?” sorusu da bu nedenle araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan anlık değişimler, hem güvenli liman arayan birikimciler hem de takı alışverişi yapacak vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Serbest piyasada ve Kapalıçarşı altın fiyatları ekseninde şekillenen alış-satış rakamları, dolar/TL kurundaki volatilite ile birleşince bugün altında yeni bir seyir mi başlayacak sorusunu akıllara getiriyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...
2 7
8 Ocak 2026 altın fiyatları haftanın 4. işlem gününde kontrol ediliyor. Yeni yılın ilk haftalarında altın piyasası, jeopolitik risklerin ve makroekonomik verilerin etkisiyle yönünü belirlemeye çalışırken, 8 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları rekor seviyeleri zorlamaya devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bankalar arası piyasa verileri ve Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ekranlarını takip eden yatırımcılar, ONS altının küresel ölçekteki fiyatlara nasıl yansıdığını analiz ediyor. Özellikle düğün hazırlığı yapanların ve uzun vadeli yatırım stratejisi izleyenlerin merakla beklediği Cumhuriyet altını ve tam altın alış-satış makas aralıkları, serbest piyasadaki likidite durumuna göre şekilleniyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
3 7
ALTIN FİYATLARI 8 OCAK 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 6.142,82
Satış: 6.143,59
4 7
ÇEYREK ALTIN FİYATI 8 OCAK 2026 Alış: 10.311,00
Satış: 10.398,00
5 7
ONS ALTIN FİYATI 8 OCAK 2026 Alış 4.438,67 Dolar
Satış: 4.439,25 Dolar
6 7
CUMHURİYET ALTINI 8 OCAK 2026 Alış: 41.116,00 TL
Satış: 41.433,00 TL
7 7
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 8 OCAK 2026 Alış: 6291 TL
Satış: 6374 TL