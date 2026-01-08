Suriye'de sıcak saatler! Halep için eller tetikte: MSB, 'Suriye isterse yardım ederiz'

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Ordusu'nun Halep'te başlattığı operasyona ilişkin önemli açıklamada bulundu. MSB, "Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacağı duyurulmuştu.

Mili Savunma Bakanlığı, Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Suriye'den yardım talebi olması halinde 'Türkiye'nin gerekli desteği vereceğinin altını çizdi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır.

Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir.

Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.

Bakanlık, Yunanistan basınında iddia edilen "gemilere yönelik taciz" iddialarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Yunanistan, Ege Denizi’nde ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunmaktadır. Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır.

Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir.

Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir.

İSRAİL’İN SOMALİLAND’I TANIMASI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Somaliland'ı tanımasına ilişkin sorular üzerine, İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Bu durumun Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı ve bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıması, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu durum Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirmektedir. Söz konusu adım bugüne kadar 70’ün üzerinde, ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedilmiştir.

Türkiye, kardeş Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali’nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde, Somali Ordusunun Havarij Terör Örgütü (El Şebap) ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askerî alt yapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir.

