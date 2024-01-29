Haber CHP kulislerinden sızdı: Özgür Özel sonunda İmamoğlu'na rest attı | Tunç Soyer'in üzeri İzmir'de çizildi!

CHP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirleneceği Parti Meclisi öncesi partide ortalık karıştı.

Parti kulislerinde mevcut başkan Tunç Soyer’in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın aday yapılacağı iddia ediliyor.

CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Tunç Soyer, Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. İzmir’i ya CHP alacak, ya Mehmet Cengiz alacak” iddiasında bulunmuştu.

"Mehmet Cengiz'in adamı" itirazı

CHP’nin eski yönetiminden Tugay için “Mehmet Cengiz’in adamı” suçlaması yapılırken, mevcut yönetim suçlamaları yalanlıyor.

Yazar İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından CHP'nin İzmir adayının Cemil Tugay olduğu yönünde bir kulis paylaştı.

CHP İzmir adayı Cemil Tugay

Saymaz, açıklamasında "CHP lideri Özgür Özel, yaklaşık bir saat önce genel merkezde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK’ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi’nde karar bağlayacağız” dedi." ifadelerine yer verdi.

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İmamoğlu'na rest çekti iddiası

Öte yandan İmamoğlu cephesinin de Özgür Özel yönetiminin İzmir tercihinden rahatsız olduğu ve karara tepki gösterdiği yine kulislerde konuşuluyor.

"DEM'i küstürmeyelim"

Özgür Özel, İmamoğlu’nun ‘DEM’i küstürmeyelim’ uyarılarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ilan etmeye hazırlanıyor. Tugay’ın bir kaç saat önce CHP Genel Merkezi’ne gelerek Özgür Özel ile görüştüğü öğrenildi.

İmamoğlu cephesinin Tunç Soyer’in aday gösterilmemesinin DEM Parti’de ciddi rahatsızlık oluşturacağı, bunun İstanbul’da DEM Parti’nin aday çıkarmasıyla sonuçlanabileceği yönünde itirazlarına ise Özgür Özel cephesinin “Ataşehir olayından sonra CHP’yi İmamoğlu yönetiyor algısına daha fazla tahammül edemeyiz” diyerek bu kararı aldıkları iddia ediliyor.

kaynak: İnternethaber.com