Haber CHP kulislerinden sızdı: Özgür Özel sonunda İmamoğlu'na rest attı | Tunç Soyer'in üzeri İzmir'de çizildi!

CHP'de genel başkanlık yarışıyla başlayan parti içi çekişmeler dinmek bilmiyor. Hergün farklı bir krizle ortaya çıkan CHP'de bu kez de aday belirleme krizleri yaşanıyor. Bu kapsamda parti içi kaynaklardan edinilen bilgiye göre CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmeyeceği konuşuluyor.

YAYINLAMA
Google News
Haber CHP kulislerinden sızdı: Özgür Özel sonunda İmamoğlu'na rest attı | Tunç Soyer'in üzeri İzmir'de çizildi!

CHP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirleneceği Parti Meclisi öncesi partide ortalık karıştı.

Parti kulislerinde mevcut başkan Tunç Soyer’in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın aday yapılacağı iddia ediliyor.

CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Tunç Soyer, Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. İzmir’i ya CHP alacak, ya Mehmet Cengiz alacak” iddiasında bulunmuştu.

"Mehmet Cengiz'in adamı" itirazı

CHP’nin eski yönetiminden Tugay için “Mehmet Cengiz’in adamı” suçlaması yapılırken, mevcut yönetim suçlamaları yalanlıyor.

Yazar İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından CHP'nin İzmir adayının Cemil Tugay olduğu yönünde bir kulis paylaştı.

CHP İzmir adayı Cemil Tugay

Saymaz, açıklamasında "CHP lideri Özgür Özel, yaklaşık bir saat önce genel merkezde görüştüğü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük. Sizi tek isim olarak MYK’ya götüreceğiz. Burada onaylanırsanız Parti Meclisi’nde karar bağlayacağız” dedi." ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'na rest çekti iddiası

Öte yandan İmamoğlu cephesinin de Özgür Özel yönetiminin İzmir tercihinden rahatsız olduğu ve karara tepki gösterdiği yine kulislerde konuşuluyor.

"DEM'i küstürmeyelim"

Özgür Özel, İmamoğlu’nun ‘DEM’i küstürmeyelim’ uyarılarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ilan etmeye hazırlanıyor. Tugay’ın bir kaç saat önce CHP Genel Merkezi’ne gelerek Özgür Özel ile görüştüğü öğrenildi.

İmamoğlu cephesinin Tunç Soyer’in aday gösterilmemesinin DEM Parti’de ciddi rahatsızlık oluşturacağı, bunun İstanbul’da DEM Parti’nin aday çıkarmasıyla sonuçlanabileceği yönünde itirazlarına ise Özgür Özel cephesinin “Ataşehir olayından sonra CHP’yi İmamoğlu yönetiyor algısına daha fazla tahammül edemeyiz” diyerek bu kararı aldıkları iddia ediliyor.

kaynak: İnternethaber.com

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Bahane değil proje üretiyoruz. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
Başkan Erdoğan: Bahane değil proje üretiyoruz. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
Türkiye ABD’den 40 yeni F-16 alıyor! 23 milyar dolar ödenecek
Türkiye ABD’den 40 yeni F-16 alıyor! 23 milyar dolar ödenecek
Murat Kurum'dan, 'kopyala-yapıştır proje' eleştirilerine yanıt "Bizi takdir edecek millettir"
Murat Kurum'dan, 'kopyala-yapıştır proje' eleştirilerine yanıt "Bizi takdir edecek millettir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı!
Son Haberler
Haber CHP kulislerinden sızdı: Özgür Özel sonunda İmamoğlu'na rest attı | Tunç Soyer'in üzeri İzmir'de çizildi!
Haber CHP kulislerinden sızdı: Özgür Özel sonunda İmamoğlu'na rest attı | Tunç Soyer'in üzeri İzmir'de çizildi!
Sorgun belediyesi açılışını yaptığı, Kültür Merkezi’ne Alper Gezeravcı'nın adını verdi
Sorgun belediyesi açılışını yaptığı, Kültür Merkezi’ne Alper Gezeravcı'nın adını verdi
Kilise saldırısında detaylar... Saldırganların bağlantıları araştırılıyor
Kilise saldırısında detaylar... Saldırganların bağlantıları araştırılıyor
Denizli’de olaylı gece! Eşi kapıyı açmayınca, kapıya kurşun yağdırdı!
Denizli’de olaylı gece! Eşi kapıyı açmayınca, kapıya kurşun yağdırdı!
YSK kura çekimini gerçekleştirdi | AK Parti oy pusulasında 1. sırada çıktı! İşte diğer siyasi partilerin sırası..
YSK kura çekimini gerçekleştirdi | AK Parti oy pusulasında 1. sırada çıktı! İşte diğer siyasi partilerin sırası..
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Çok Okunanlar
Fatih Terim çılgına döndü, Panathinaikos-PAOK maçında ortalık fena karıştı, çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti
Fatih Terim çılgına döndü, Panathinaikos-PAOK maçında ortalık fena karıştı, çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti
Survivor All Star 2024'te ortalık karıştı! Acun Ilıcalı yapılanlar kabul edilemez dedi konseyde çileden çıktı
Survivor All Star 2024'te ortalık karıştı! Acun Ilıcalı yapılanlar kabul edilemez dedi konseyde çileden çıktı
Volkan Konak hakkında açılan dava sonrası çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu : Artık şarkı söylemem beni silin
Volkan Konak hakkında açılan dava sonrası çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu : Artık şarkı söylemem beni silin
Başkan Erdoğan: Bahane değil proje üretiyoruz. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
Başkan Erdoğan: Bahane değil proje üretiyoruz. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
Parti Meclisinden yetki isteyen Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yetki vermedi
Parti Meclisinden yetki isteyen Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yetki vermedi
Ataşehir Belediye Başkanı Battal ilgezdi CHP'den istifa etti bağımsız aday oldu, CHP'yi topa tuttu: ''Kürt ve Alevi tasfiyesi var''
Ataşehir Belediye Başkanı Battal ilgezdi CHP'den istifa etti bağımsız aday oldu, CHP'yi topa tuttu: ''Kürt ve Alevi tasfiyesi var''
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…
Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…