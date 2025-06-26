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Günler süren sessizliğini bozdu! İran dini lideri Ali Hamaney'den İsrail, ABD açıklaması: Savaşı biz kazandık

İran ile İsrail arasında 12 gün süren ve ateşkes ile sona eren savaş esnasında hiç gözükmeyen İran dini lideri Ali Hamaney, günler sonra ortaya çıkarak savaşı kendilerinin kazandığını açıkladı.

Günler süren sessizliğini bozdu! İran dini lideri Ali Hamaney'den İsrail, ABD açıklaması: Savaşı biz kazandık
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İran ile İsrail arasında 12 gün süren savan sonrası İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, günlerdir süren sessizliğini bozarak, İsrail'le yaptıkları savaşa ve ABD'nin bu savaşa müdahalesini değerlendirdi.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

"Siyonist rejime karşı zafer kazandık." diyen Hamaney, "Siyonist rejime karşı kazanılan zafer için herkesi tebrik ediyorum. Tüm iddialara rağmen, Siyonist rejim neredeyse çöktü ve İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında ezildi. Amerikan rejimi, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan savaşa girdi. Ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı. Burada da İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya sert bir tokat attı." dedi.

"SAVAŞI BİZ KAZANDIK"

İran'ın İsrail'in çok katmanlı savunmasını aşmayı başardığını, şehirler ile askeri alanları hedef aldığını söyleyen Hamaney, "ABD nükleer tesisleri hedef aldı ama fazla bir şey başaramadı." dedi.

Günler süren sessizliğini bozdu! İran dini lideri Ali Hamaney'den İsrail, ABD açıklaması: Savaşı biz kazandık

ABD VE İSRAİL DE İRAN GİBİ ZAFER İLAN ETMİŞTİ

İsrail, 13 Haziran gecesi sabaha karşı İran'a saldırmış, aralarında Genelkurmay Başkanı olmak üzere birçok üst düzey askeri yetkiliyi ve nükleer bilimciyi öldürmüştü. Tahran yönetimi de harekete geçerek Tel Aviv başta olmak üzere birçok İsrail kentini bombalamıştı. Donald Trump liderliğindeki Amerika ise, 22 Haziran gecesi İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenleyerek savaşa müdahil olmuştu. 12 gün süren savaşın ardından iki taraf anlaşarak ateşkes ilan etmişti. İran gibi ABD ve İsrail de bu kısa savaşı kazandığını söyleyerek zafer ilan etmişti.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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