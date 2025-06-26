Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı!

SEÇİLİRSE NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLACAK
ABD'nin New York kentindeki Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde birinci olan New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, seçilmesi halinde şehrin ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.
Dün yapılan ön seçimlerde birinci olan Mamdani'nin hayat hikayesi, politik kimliği ve Filistin yanlısı duruşu gündemden düşmüyor. Uganda'nın başkenti Kampala'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1991'de doğan Mamdani, 7 yaşında ailesiyle New York'a taşındı ve 2018'de ABD vatandaşı oldu. Bronx Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Mamdani, Maine eyaletindeki Bowdoin Üniversitesinde Afrika Çalışmaları bölümünde eğitim gördü. Mamdani, üniversite eğitimi sırasında "Filistin'de Adaleti Destekleyen Öğrenciler" adlı topluluğu kurdu. Seçilmesi halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak Mamdani, İspanyolca da konuşabiliyor. Annesi Mira Nair film yönetmeni, babası Mahmud Mamdani ise Columbia Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olarak görev yapıyor. Hint asıll Müslüman Mamdani bu yıl Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evlendi.
Mamdani, siyasete atılmadan önce düşük gelirli ev sahipleri için konut danışmanlığı yaptığını ve seçim kampanyası süresince "ABD'nin en pahalı şehrinde" seçmenlerin Demokrat Partinin uygun maliyete odaklanmasını istediğini belirtti. Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Mamdani, kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınması gibi politikalar vadetti. Zohran Mamdani, katıldığı bir programdan 5 Haziran'da paylaştığı videoda, Trump yönetiminin düzensiz göçmen politikasını da eleştirdi. "Şehrimiz, otoriter Trump yönetiminin saldırısı altında." diye konuşan Mamdani, bir yetkilinin, kendisinin de bir göçmen olarak sınır dışı edilmesi çağrısı yaptığını söyledi.