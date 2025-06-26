Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı!

"TÜM APTALLAR ONU DESTEKLİYOR"

Mamdani için "Korkunç görünüyor, sesi tiz, pek zeki değil." ifadesini kullanan Trump, "Tüm aptallar onu destekliyor." yorumunu yaptı.

Konuyla ilgili yaptığı diğer bir paylaşımda da Trump, Demokratları tekrar "oyuna" sokmak için bir fikri olduğunu kaydederek, Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jasmine Crockett'in gelecek seçimlerde ABD başkan adayı olması, New York Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve Mamdani'nin de üst düzeyden kabineye alınması önerisinde bulundu. Trump, "Ülkemiz gerçekten sıkıntı içinde." ifadesini kullandı.