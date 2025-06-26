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Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı!

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Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı!
ABD Başkanı Donald Trump, New York kentinde düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkan adayı ön seçimlerinden "seçilirsem Netanyahu'nun New York kentinde geldiğinde tutuklatacağım" diyen Müslüman aday Zohran Mamdani'nin zaferle çıkmasına çok sert tepki gösterdi
Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı! 1 18

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından New York'taki ön seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı. Trump, Demokrat Parti'nin ön seçiminde Müslüman aday Zohran Mamdani'nin kazanmasına sert tepki gösterdi.

Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı! 2 28

Sonunda oldu, Demokratlar çizgiyi aştı. Yüzde 100 komünist bir deli olan Zohran Mamdani, Demokrat ön seçimini kazandı ve Belediye Başkanı olma yolunda." ifadelerine yer veren Trump, partide daha önce de "radikal solcular" bulunduğunu ancak Mamdani'nin kazanmasının "biraz saçma" olduğunu savundu.

Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı! 3 38

"TÜM APTALLAR ONU DESTEKLİYOR"

Mamdani için "Korkunç görünüyor, sesi tiz, pek zeki değil." ifadesini kullanan Trump, "Tüm aptallar onu destekliyor." yorumunu yaptı.

Konuyla ilgili yaptığı diğer bir paylaşımda da Trump, Demokratları tekrar "oyuna" sokmak için bir fikri olduğunu kaydederek, Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jasmine Crockett'in gelecek seçimlerde ABD başkan adayı olması, New York Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve Mamdani'nin de üst düzeyden kabineye alınması önerisinde bulundu. Trump, "Ülkemiz gerçekten sıkıntı içinde." ifadesini kullandı.

Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı! 4 48

MAMDANİ ÖN SEÇİMDE BİRİNCİ ÇIKTI

ABD'nin New York kentinde dün düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimlerinde, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimlere girecek adayların yarışında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıkmıştı.

Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Hint asıllı ve Uganda doğumlu Müslüman aday Mamdani, en önemli rakibi olarak bilinen 67 yaşındaki eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu geride bırakıp, geleneksel Demokrat Parti destekçilerini şaşırtmıştı.

Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı! 5 58

SEÇİLİRSE NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

ABD'nin New York kentindeki Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde birinci olan New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, seçilmesi halinde şehrin ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Dün yapılan ön seçimlerde birinci olan Mamdani'nin hayat hikayesi, politik kimliği ve Filistin yanlısı duruşu gündemden düşmüyor. Uganda'nın başkenti Kampala'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1991'de doğan Mamdani, 7 yaşında ailesiyle New York'a taşındı ve 2018'de ABD vatandaşı oldu. Bronx Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Mamdani, Maine eyaletindeki Bowdoin Üniversitesinde Afrika Çalışmaları bölümünde eğitim gördü. Mamdani, üniversite eğitimi sırasında "Filistin'de Adaleti Destekleyen Öğrenciler" adlı topluluğu kurdu. Seçilmesi halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak Mamdani, İspanyolca da konuşabiliyor. Annesi Mira Nair film yönetmeni, babası Mahmud Mamdani ise Columbia Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olarak görev yapıyor. Hint asıll Müslüman Mamdani bu yıl Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evlendi.

Mamdani, siyasete atılmadan önce düşük gelirli ev sahipleri için konut danışmanlığı yaptığını ve seçim kampanyası süresince "ABD'nin en pahalı şehrinde" seçmenlerin Demokrat Partinin uygun maliyete odaklanmasını istediğini belirtti. Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Mamdani, kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınması gibi politikalar vadetti. Zohran Mamdani, katıldığı bir programdan 5 Haziran'da paylaştığı videoda, Trump yönetiminin düzensiz göçmen politikasını da eleştirdi. "Şehrimiz, otoriter Trump yönetiminin saldırısı altında." diye konuşan Mamdani, bir yetkilinin, kendisinin de bir göçmen olarak sınır dışı edilmesi çağrısı yaptığını söyledi.

Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı! 6 68

ÜNİVERSİTE YILLARINCAN BERİ İSRAİL'E BOYKOT ÇAĞRILARI YAPIYOR

Üniversitedeki son yılında Mamdani, İsrailli akademik ve kültürel kuruluşlara yönelik boykot çağrısında bulundu. O dönemde üniversite rektörünün tepkisini çeken Mamdani, 2014 tarihli üniversite dergisinde yayımlanan yazısında okulun İsrail ile olan bağlarını kesmesini talep etti. Mamdani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 8 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun savaş ilanı, İsrail hükümetinin Gazze'nin elektriğini kesme kararı ve Knesset üyelerinin yeni bir Nekbe çağrıları, önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla şiddet ve acıya yol açacaktır." ifadeleriyle Tel Aviv hükümetini sert şekilde eleştirmişti. Hint asıllı Müslüman aday Mamdani, Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketini (BDS) de desteklediğini belirtmekten kaçınmıyor.

X hesabından Mayıs 2021'de yaptığı paylaşımda Mamdani, "Vergilerimizle maaşlarını ödediğimiz seçilmiş yetkililer, bizi temsil etmek yerine İsrail'e ücretli gezilere gidiyorlar." ifadeleriyle ABD'li siyasileri eleştirmişti. Aynı zamanda Mamdani, daha önce İsrail'in kuruluşunun 77. yıldönümünü tanıyan eyalet meclis kararına imza atmayı reddetmişti.

Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı! 7 78

"NETANYAHU NEW YORK'A GELİRSE TUTUKLANMALI"

Mamdani, 2024'te katıldığı bir televizyon programında, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya, "Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu'yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor." ifadeleriyle yanıt verdi.

Sunucunun, "ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf olmasa bile mi?" sorusuna Mamdani, "Bu adımı atarak federal yönetimde eksik olan liderliği göstermenin zamanı geldiğini açıkça ifade etmeliyiz." diye karşılık verdi.

Netanyahu'yu tutuklayacağım diyen Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı! 8 88

ANNESİ VE EŞİ DE FİLİSTİN'E DESTEK VERİYOR

The Guardian'ın haberine göre Mamdani'nin annesi, Nair, 2013'te X'teki paylaşımında, "onur konuğu olarak davet edildiği" İsrail'deki Hayfa Uluslararası Film Festivaline katılmayı reddettiğini, "ancak duvarlar yıkıldığında" İsrail'i ziyaret edeceğini belirtmişti. Eşi Duwaji de Instagram sosyal medya hesabında çizimleriyle Filistin'e desteğini gösteriyor. Washington Post için çizdiği bir resmi paylaşan Duwaji'nin görselde İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ailesiyle enkaz altında kalan 25 yaşındaki Reem Ahmed'in deneyimlerini resmettiği görülüyor. Diğer taraftan Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aksine, LGBT bireylere New York'ta "bakım, fırsat ve koruma sağlama" planı olduğunu ve kentin bu kişiler için "sığınak" olması gerektiğini belirtti.

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