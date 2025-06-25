Erdoğan-Trump zirvesi dünya basınında: İşte dev zirvenin özeti...

Erdoğan-Trump zirvesi dünya basınında: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da NATO zirvesi için Lahey'de bir araya geldi. İşte o önemli zirvenin özeti...

Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmede küresel ve bölgesel konular değerlendirilirken, dünya basını görüşmeyi yakından takip etti.

İki lider, baş başa görüşmelerinde Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları görüştü. Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yanı sıra küresel meseleler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Türkiye'nin ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabileceğini dile getirdi ve bu amaçla savunma ile enerji alanlarında yatırımlar yapılabileceğini belirtti. İki lider, Rusya ve Ukrayna savaşına dair de görüş alışverişinde bulundu.

Dünya basını, Erdoğan ve Trump'ın görüşmesine ilişkin haberlerinde Türkiye-ABD arasında iş birliğinin yakın dönemde artabileceğine dikkat çekti. Haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran-İsrail çatışmasının sona ermesinden memnuniyet duyduğu ifade edildi ve Ankara'nın Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için diplomasinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

LE MONDE: ERDOĞAN ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Fransız Le Monde'un haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Trump'ın bu konudaki çabalarını takdirle karşıladığı kaydedildi. Le Monde, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna çatışmasının sona ermesi için "yakın iş birliği" çağrısında bulunduğunu belirtti.

Haberde, Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya yer verilerek, Erdoğan'ın, "Başkan Trump'ın çabaları sayesinde İsrail ile İran arasında varılan ateşkesten memnun olduğunu ve bu durumun kalıcı hale gelmesini umduğunu" dile getirdiği ifade edildi.

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REAL: LAHEY'DE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Yunanistan'ın Real gazetesi, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığını bildirdi. Haberde, İki liderin "Gazze'deki insani dramın en kısa sürede sona ermesi" ve Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir çözüme kavuşması için yakın diyaloğun önemini vurguladığı kaydedildi.

Real, Türkiye ve ABD arasındaki potansiyel ekonomik iş birliğine de dikkat çekti. Haberde, "iki ülkenin başta enerji ve yatırım olmak üzere çeşitli sektörlerde geniş bir iş birliği potansiyeli bulunduğu" açıklandı.

Erdoğan ve Trump'ın özellikle savunma sanayiinde iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediğini aktaran Real, toplam ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşabileceği bilgisini paylaştı.

Haberde, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya da yer verilerek, iki liderin, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak İttifak'ın caydırıcılığını artırmak için alınacak tedbirlerin önemine dikkat çektiği belirtildi.

TOPONTİKİ: İKİ LİDER ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE KARARLI

Yunan Topontiki, iki liderin görüşmesinde Türkiye ve ABD arasındaki mevcut iyi ilişkilerin teyit edilmesinin yanı sıra bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki kararlılığın dile getirildiğini vurguladı.

Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin ardından iki liderin ilk kez bir araya geldiğini söyleyen Topontiki, Ankara ve Washington arasında sadece Orta Doğu'da değil, Ukrayna ve Rusya meselesinde de yakın iş birliği geliştirilebileceğini kaydetti. Haberde, Erdoğan ve Trump'ın ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları konuştuğu bilgisi verildi.

ARABNEWS: İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ YAKIN DÖNEMDE ARTABİLİR

Arabnews'in Erdoğan-Trump görüşmesini ele aldığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği mesajına yer verilerek, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin yakın dönemde artabileceği belirtildi.

Arabnews'ün haberinde, Erdoğan'ın savunma ve enerji alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşabileceği sözlerine de yer verildi.

INDIA TODAY: GAZZE'DEKİ KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Hindistan merkezli India Today'in haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın Gazze'deki insani krizin çözülmesi için yakın iş birliği yapabileceği kaydedildi. India Today, Erdoğan'ın İran-İsrail çatışmasının sona ermesinde Trump'ın oynadığı rolü övdüğünü belirterek, iki liderin ülkeler arası diyaloğu geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

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