Görünce sizde inanamayacaksınız! İki yılda 82 kilo vererek bedeninden iki beden daha attı: işte o muhteşem diyet'in sırları

Evlenip yaptığı 2 çocuktan sonra kısa sürede 150 kiloya ulaşan 32 yaşında obezite bir bayan olan yaptığı basit ufak ve basit değişikliklerle 82 kilo vererek bedeninden iki beden daha atan Danielle, muhteşem diyetinin sırlarını açıkladı.

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Görünce sizde inanamayacaksınız! İki yılda 82 kilo vererek bedeninden iki beden daha attı: işte o muhteşem diyet'in sırları

Ancak 2022 yılının Aralık ayında acil bir durum yaşandı ve onun için de bir dönüm noktası oldu. Bununla birlikte yaşamında köklü değişikliklere gitti.

Danielle'nin 4 yaşındaki kızı astım hastasıydı ve nefes almakta zorlanıyordu. Sağlık görevlileri onu hastaneye yetiştirmek için özel ambulans gönderdiler.

Uçağın pilotu, kızıyla birlikte uçaüğa binmeden önce Danielle'ye kaç kilo olduğunu sordu.

Ancak iki çocuk annesi kadın, kilosundan dolayı kızı Nevaeh ile birlikte ambulansa alınmadı. Bu yüzden arabayla hastaneye gitmesi söylendi.
ABD'de yaşayan Danielle, bu olayın kendisi için artık dönüm noktası olduğunu söylüyor. Kilo vermeye ve beslenme düzenine de bu olaydan sonra dikkat etmeye başlıyor.

Görünce sizde inanamayacaksınız! İki yılda 82 kilo vererek bedeninden iki beden daha attı: işte o muhteşem diyet'in sırları

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERİN SONUCUNU HIZLI GÖRDÜM

Şu anda 58 kilo ve 36 beden kıyafet giyen Danielle, çoğu kişi tarafından tanınmıyor.

Danielle şunları söyledi: "Yetişkinlikte kiloluydum. Kendimi öncelik olarak hiç görmedi. Çocuklarım benim için her şeyden önce geliyor."

"Ama ambulans helikoptere alınmadığım ve kızımın yanında olamadığım için şunu fark ettim: Kendimi ilk sıraya koymazsam, çocuklarım da önceliğim olamaz"

"Astım hastası kızım kriz geçirdi. Nefes almakta zorlanıyordu ve sebebini bilmiyorduk"

"Onu en kısa sürede hastaneye götürmek istiyorlardı ama en yakın yerde ihtiyaç duyulan cihazlar yoktu. Bu yüzden helikopterle götürmeleri gerekti."

"Helikopterde kilo sınırı vardı. Bu yüzden beni tarttılar ve sağlık personeli bu kilonun riskli olduğunu bana iletti."

"Şok oldum. Eşim oğlumun yanında kaldı ve ben de kızımı tek başına göndermek zorunda kaldım."

"Bu benim için geri dönülmez bir noktaydı artık. Onun kendi başına uçup gitmesi benim yüreğimi parçaladı."

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Danielle, başa çıkmak için yeme alışkanlığını değiştirmek yerine birkaç ay boyunca beslenme düzenini ve yaşam tarzını değiştirmekle işe başladı.

Görünce sizde inanamayacaksınız! İki yılda 82 kilo vererek bedeninden iki beden daha attı: işte o muhteşem diyet'in sırları

GAZLI İÇECEKLERİ HAYATIMDAN ÇIKARDIM YEDİĞİM PORSİYONU KÜÇÜLTTÜM

Genç anne şunları söyledi: "Hastanede bir hafta kaldım. Eve döndüm ve buzdolabındaki her şeyi çıkardım. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını inceledim."

"Gazlı içecekleri hayatımdan çıkardım. Porsiyonu küçülttüm ve kendime ulaşılabilir hedefler koydum."

Danielle, sonraki yıl onlarca kilo vermenin yanı sıra, tartıda gördüğü rakamın düşmesinin yanında hayatında başka başarlar de elde etmeye başladı.

"Önceleri uyanır uyanmaz yemekleri düşünürdüm. Şimdi bu kadar takıntılı olmayı bırakmak oldukça özgürlük alanı veriyor."

"Kilo verme yolculuğunda beni en çok motive eden, çocuklarımın bana sarılması ve kollarını arkamdan birbirine dokundurabilmeleriydi."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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