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  3. Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de bir vatandaş eşinin doğum gününü işte böyle kutladı!

Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de bir vatandaş eşinin doğum gününü işte böyle kutladı!

Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de otobüs duraklarında billboardları kiralayan bir şahıs, yazdığı romantik notlarla eşinin doğum gününü kutladı.

Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de bir vatandaş eşinin doğum gününü işte böyle kutladı!
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Çanakkale'de bir vatandaş eşinin işte böyle kutladı!

Görenler şaştı kaldı:Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de otobüs duraklarında billboardları kiralayan bir şahıs, yazdığı romantik notlarla eşinin doğum gününü kutladı.

Çanakkale'de otobüs duraklarında billboardları kiralayan bir şahıs, yazdığı romantik notlarla eşinin doğum gününü kutladı. Afişleri gören herkes "Acaba nasıl bir hata yaptı?" sorusunu soramadan edemedi.

İşte o kareler...

Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de bir vatandaş eşinin doğum gününü işte böyle kutladı!

''Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Nice senelere bir tanem...''

Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de bir vatandaş eşinin doğum gününü işte böyle kutladı!

''Bu renksiz dünyamın tek rengi sensin. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun.''

Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de bir vatandaş eşinin doğum gününü işte böyle kutladı!

''Ne şanslıyım ki benim eşimsin.''

Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de bir vatandaş eşinin doğum gününü işte böyle kutladı!

''28 senedir hayatımdasın''

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