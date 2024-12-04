Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de bir vatandaş eşinin doğum gününü işte böyle kutladı!

Çanakkale'de bir vatandaş eşinin işte böyle kutladı!

Görenler şaştı kaldı:Görenler şaştı kaldı: Çanakkale'de otobüs duraklarında billboardları kiralayan bir şahıs, yazdığı romantik notlarla eşinin doğum gününü kutladı.

Çanakkale'de otobüs duraklarında billboardları kiralayan bir şahıs, yazdığı romantik notlarla eşinin doğum gününü kutladı. Afişleri gören herkes "Acaba nasıl bir hata yaptı?" sorusunu soramadan edemedi.

İşte o kareler...

''Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Nice senelere bir tanem...''

''Bu renksiz dünyamın tek rengi sensin. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun.''

''Ne şanslıyım ki benim eşimsin.''

''28 senedir hayatımdasın''

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı

Metrobüsten aşağı uçtu! Rögar kapağının çarpması sonucu yaşanan korkunç kaza kamerada!

Zor günler geçiren Beşar Esat'dan çok tartışılan hamle! 14-15 yaşındaki çocukları zorla silah altına alıp cepheye gönderiyor