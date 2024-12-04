Metrobüsten aşağı uçtu! Rögar kapağının çarpması sonucu yaşanan korkunç kaza kamerada!
Metrobüsten aşağı uçtu: Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.
Metrobüsten aşağı uçtu: Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.
Yolcunun metrobüsten düştüğü anlar otobüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüs rögar kapağının üstünden geçtiği sırada kaza meydana geldi. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Kırılan kapının açılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı. Yolcunun metrobüsten düştüğü anlar otobüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
YOLCUNUN DÜŞTÜĞÜ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Metrobüsün rögar kapağının üstünden geçtiği sırada fırlayan kapak metrobüsün kapısını kırdı. Kapının kırılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı. O anlar otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ayakta seyahat eden yolcunun kapının kırılarak açılmasıyla, metrobüsten düştüğü anlar görülüyor.
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Kaynak:Bölge Gündem Haber