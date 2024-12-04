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Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı

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Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı
Hayatın her alanında adından söz ettiren yapay zeka teknolojisi çok tartışılacak bir sonuca daha imza artarak Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte 2024-2025 Trendyol Süper Lig Şampiyonu ve küme düşecek takımlar.
Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 1 125

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyon olacak kulüp için son derece önem arz ediyor.

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 2 225

Şampiyon takımın gelecek sezon doğrudan Devler Ligi'ne katılacağı bu sezon ile ilgili futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahminini güncelledi.

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 3 325

Ünlü futbol veri sitesi ayrıca Süper Lig'de sezon sonunda Adana Demirspor, Bodrum FK, Hatayspor ve Kayserispor'un küme düşeceğini öngördü.

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 4 425

Süper Lig'in zirvesi için yapılan tahminde ilk 2 için makasın oldukça daraldığı görülülen listede şampiyon olan takıma %54,9'luk oran verildi.

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 5 525

Euro Club Index'in Süper Lig'de yapay zeka puanlaması ile yaptığı sezon sonu puan durumu sıralaması şu şekilde:

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 6 625

19- Adana Demirspor | %87 (Ligi 19. sırada bitirme oranı)

* Bu durumda küme düşmüş oluyor

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 7 725

18- Bodrum FK | % 36

* Bu durumda küme düşmüş oluyor

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 8 825

17- Hatayspor | % 27,4

* Bu durumda küme düşmüş oluyor

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 9 925

16- Kayserispor | % 21,7

* Bu durumda küme düşmüş oluyor

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 10 1025

15- Alanyaspor | % 13,8

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 11 1125

14- Gaziantep FK | % 11,3

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 12 1225

13- Sivasspor | % 10,2

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 13 1325

12- Konyaspor | % 10,1

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 14 1425

11- Kasımpaşa | % 9,3

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 15 1525

10- Antalyaspor | % 9,9

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 16 1625

9- Çaykur Rizespor | % 10,1

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 17 1725

8- Göztepe | % 10,5

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 18 1825

7- Eyüpspor | % 11,3

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 19 1925

6- Trabzonspor | % 10

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 20 2025

5- Başakşehir | % 16,9

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 21 2125

4- Samsunspor | % 28,9

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 22 2225

3- Beşiktaş | % 61

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 23 2325

2- Fenerbahçe | % 54,1

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 24 2425

1- Galatasaray | % % 54,9

* Bu durumda şampiyon olan Galatasaray Devler Ligi'ne direkt katlım sağlıyor.

Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı 25 2525

KAYNAK. Euro Club Index

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