Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı
Yayınlanma:
04 Aralık 2024 15:28
Hayatın her alanında adından söz ettiren yapay zeka teknolojisi çok tartışılacak bir sonuca daha imza artarak Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte 2024-2025 Trendyol Süper Lig Şampiyonu ve küme düşecek takımlar.
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyon olacak kulüp için son derece önem arz ediyor.
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Şampiyon takımın gelecek sezon doğrudan Devler Ligi'ne katılacağı bu sezon ile ilgili futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahminini güncelledi.
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Ünlü futbol veri sitesi ayrıca Süper Lig'de sezon sonunda Adana Demirspor, Bodrum FK, Hatayspor ve Kayserispor'un küme düşeceğini öngördü.
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Süper Lig'in zirvesi için yapılan tahminde ilk 2 için makasın oldukça daraldığı görülülen listede şampiyon olan takıma %54,9'luk oran verildi.
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Euro Club Index'in Süper Lig'de yapay zeka puanlaması ile yaptığı sezon sonu puan durumu sıralaması şu şekilde:
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19- Adana Demirspor | %87 (Ligi 19. sırada bitirme oranı)
* Bu durumda küme düşmüş oluyor
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18- Bodrum FK | % 36
* Bu durumda küme düşmüş oluyor
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17- Hatayspor | % 27,4
* Bu durumda küme düşmüş oluyor
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16- Kayserispor | % 21,7
* Bu durumda küme düşmüş oluyor
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15- Alanyaspor | % 13,8
11 25
14- Gaziantep FK | % 11,3
12 25
13- Sivasspor | % 10,2
13 25
12- Konyaspor | % 10,1
14 25
11- Kasımpaşa | % 9,3
15 25
10- Antalyaspor | % 9,9
16 25
9- Çaykur Rizespor | % 10,1
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8- Göztepe | % 10,5
18 25
7- Eyüpspor | % 11,3
19 25
6- Trabzonspor | % 10
20 25
5- Başakşehir | % 16,9
21 25
4- Samsunspor | % 28,9
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3- Beşiktaş | % 61
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2- Fenerbahçe | % 54,1
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1- Galatasaray | % % 54,9
* Bu durumda şampiyon olan Galatasaray Devler Ligi'ne direkt katlım sağlıyor.
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