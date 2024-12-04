Yapay zeka Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı

Hayatın her alanında adından söz ettiren yapay zeka teknolojisi çok tartışılacak bir sonuca daha imza artarak Trendyol Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte 2024-2025 Trendyol Süper Lig Şampiyonu ve küme düşecek takımlar.

1 25 Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyon olacak kulüp için son derece önem arz ediyor. 2 25 Şampiyon takımın gelecek sezon doğrudan Devler Ligi'ne katılacağı bu sezon ile ilgili futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahminini güncelledi. 3 25 Ünlü futbol veri sitesi ayrıca Süper Lig'de sezon sonunda Adana Demirspor, Bodrum FK, Hatayspor ve Kayserispor'un küme düşeceğini öngördü. 4 25 Süper Lig'in zirvesi için yapılan tahminde ilk 2 için makasın oldukça daraldığı görülülen listede şampiyon olan takıma %54,9'luk oran verildi. 5 25 Euro Club Index'in Süper Lig'de yapay zeka puanlaması ile yaptığı sezon sonu puan durumu sıralaması şu şekilde: 6 25 19- Adana Demirspor | %87 (Ligi 19. sırada bitirme oranı) * Bu durumda küme düşmüş oluyor 7 25 18- Bodrum FK | % 36 * Bu durumda küme düşmüş oluyor 8 25 17- Hatayspor | % 27,4 * Bu durumda küme düşmüş oluyor 9 25 16- Kayserispor | % 21,7 * Bu durumda küme düşmüş oluyor 10 25 15- Alanyaspor | % 13,8 11 25 14- Gaziantep FK | % 11,3 12 25 13- Sivasspor | % 10,2 13 25 12- Konyaspor | % 10,1 14 25 11- Kasımpaşa | % 9,3 15 25 10- Antalyaspor | % 9,9 16 25 9- Çaykur Rizespor | % 10,1 17 25 8- Göztepe | % 10,5 18 25 7- Eyüpspor | % 11,3 19 25 6- Trabzonspor | % 10 20 25 5- Başakşehir | % 16,9 21 25 4- Samsunspor | % 28,9 22 25 3- Beşiktaş | % 61 23 25 2- Fenerbahçe | % 54,1 24 25 1- Galatasaray | % % 54,9 * Bu durumda şampiyon olan Galatasaray Devler Ligi'ne direkt katlım sağlıyor. 25 25 KAYNAK. Euro Club Index



