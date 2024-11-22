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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi!

Hava şartları deniz seferlerini etkiledi: Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi...

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi!
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Hava şartları deniz seferlerini etkiledi: Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi...
Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi!

Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 07.00, 10.00 ve 14.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek. Gün içinde planlanan Bozcaada'dan 18.00 ve 22.00, Geyikli'den 19.00 ve 23.00 saatlerindeki seferlerle hizmet verilecek.

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Kaynak:AA

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