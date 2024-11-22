Altın fiyatları bir anda fırladı! İslam Memiş yatırımcıyı sakın diyerek uyardı

Altın fiyatları hala dalgalı. Dün itibariyle altın yeniden yükselişe geçti. 22 Kasım 2024 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Ons altın, geçen haftayı 2 bin 562 dolar seviyesinden tamamladıktan sonra yeniden 2 bin 684 dolara yükseldi. Jeopolitik tehlikeler ve endişeler arttıkça, altına olan talep artmaya başladı. Yurt içinde de gram altına talep arttı ve Kapalıçarşı'da yükselişe geçti.

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Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 142 TL, çeyrek altın 5 bin 175 TL, yarım altın 10 bin 324 TL ve tam altın 20 bin 585 TL.

İSLAM MEMİŞ UYARDI

Altın Yorumcusu İslam Memiş'e göre, kısa vadeli işlemlerden kaçınmak ve varlıklarımıza sahip çıkmak önemlidir. Özellikle hafta sonları, açıkta kalmaktan kaçınılmalıdır."" diyerek vatandaşı uyardı.

"Bir sabah kalktığımızda farklı bir dünyaya uyanabiliriz" düşüncesi benim beklentim. Amerika Birleşik Devletleri'nin borç krizi ile ilgili olarak, Avrupa ve Çin'e uygulayacağı yeni vergi tarifeleri ile ilgili olarak bunu düşünüyorum. Bu gerilimin en çok borsalara zarar verir, ancak altın gibi bazı değerli varlıklar buna iyi gelir. Bu nedenle, bu tür durumlarda yatırımcı riskini azaltmalı, portföyünü çeşitlendirmeli ve kazanmaya değil sahip çıkmaya odaklanmalıdır.dedi.