Siltaş yapı Pendikspor yönetimi Ümraniye maçı öncesi taraftarlarla buluştu

Siltaş yapı Pendikspor yönetimi Ümraniye maçı öncesinde taraftarlarla kahvaltı programında buluştu.

Bugün oynayacak Ümraniye maçı öncesi, Taraftarlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman Turan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Pilavcı’nın organize ettiği kahvaltı organizasyonuna, PendikSpor taraftar grubları ile Kulüp Başkanı Murat Özdemir, Dernek Başkanı-Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir arada katıldı.

''Birlik beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bu sofrada, hem taraftarlarımızı dinledik, hem de önümüzdeki süreçte taraftarlarımızın desteği ile birlikte yapacağımız çalışmaları ele aldık. Kulübümüzün temelleri oluşturan taraftarlarımıza ve onlara abilik yapan, bizede büyük katkı veren taraftar liderlerimiz Burak Lale’ye, Erhan Bayramoğlu’na ve Bedrettin Arvas kardeşlerime teşekkür ederiz.''

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