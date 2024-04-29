Bomba gibi kredi! Faizsiz 20 bin TL kredi verilecek

İş Bankası, başlattığı yeni kampanyayla müşterilerine çığır açan fırsatlar sunuyor. Faizsiz 20 Bin TL müjdesi geldi.

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Bomba gibi kredi! Faizsiz 20 bin TL kredi verilecek

Bankanın mobil uygulaması İşCep, 20 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans sağlıyor. Bir yıl boyunca EFT ve havale işlemleri ücretsizdir ve bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için önemli bir çözümde sağlıyor.

İş Bankası'nın bu özel kampanyası, mobil uygulama kullanıcıları için tasarlanmıştır. Ocak ayında İşCep indirip kayıt olan müşteriler, kredi kartı limitine bağlı olarak 20 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans alabilirler.

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Bir yıl boyunca EFT ve havale işlemleri ücretsizdir ve bu da kampanyanın bir diğer özelliğidir. İş Bankası müşterileri, bu imkan sayesinde kolay ve ucuz finansal işlemler yapabilecekler. Sağlanan avantaj, dijital bankacılık deneyimini daha çekici hale getirirken bankanın müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığı anlamına gelir.

Kampanya, 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak ve İşCep uygulamasını kullanan tüm müşterileri kapsayacaktır. Müşteriler, kredi kartı limitlerine bağlı olarak 20 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans çekebilirler. Bu, İş Bankası'nın dijital hizmetlerinde inovasyon ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çabalarını göstermektedir.

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