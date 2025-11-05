Giresunlular gecesinde coşku doruğa çıktı

Pendik Belediyesi tarafından organize edilen Pendik Memleket Günleri etkinlikleri, Türkiye’nin dört bir yanından yöreleri buluşturmaya devam ediyor. Pendik Giresunlular Derneği tarafından düzenlenen “Giresunlular Gecesi”, 4 Kasım Salı günü saat 19.00’da Pendik Milleta Bahçesinde yapıldı.

Programa ilgi oldukça yoğundu. Tüm çadır alanı dolarken etkinliği ayakta izleyenler de vardı. Çadırın dışı da bir o kadar kalabalıktı. Vatandaşların coşkusu program boyunca sürdü.

Program sunumunu Giresun camiasının tanınan ve sevilen ismi Musa Ada yaptı. Ada keyifli hitabeti ve esprileri ile programa renk katan unsurlardan biri oldu.

YOĞUN PROTOKOL

Programın protokolünde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Çalık, Alpi Diş Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve Giresun yöresinin dernek ve yöneticileri yer aldılar.

MURAT ŞAHİN’E PLAKET

Programın sponsorlarından biri de Alpi Diş Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin oldu. Kendisi de Giresunlu olan ve Çınardere Mahallesi’nden yetişip uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Alpi Diş Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin’e övgü ile anons edilerek bir şükran plaketi verildi.

Plaket takdim edilen diğer isimler: Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Çalık, Giresunlu Eğitimci Yazar İhsan Koç, Giresunlular Doktorlar ve Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Destek, Giresun Federasyon Başkanı Muhterem Memiş, Pendik Emniyet Müdürü Yardımcısı Ali Yılmaz.

DERNEK BAŞKANI HÜSEYİN DÖNER’İN KONUŞMASI ALKIŞLANDI

Pendik Giresunlular Derneği Başkanı Hüseyin Döner programda coşkulu bir konuşma yaptı.

Döner’in yoğun alkış alan konuşmasından bir bölümü şu şekilde: “Bugün burada sadece bir araya gelmiş olmuyoruz; bugün burada, yüreklerimizde taşıdığımız o şanlı tarihi, o derin vatan sevgisini ve o eşsiz Giresunlu duruşunu bir kez daha perçinliyoruz.

Bizi bir kılan, bizi biz yapan değerler etrafında tek yürek, tek vücut oluyoruz.

Giresun denince akla yalnızca yemyeşil dağlar, hırçın Karadeniz ya da bereketli fındık bahçeleri gelmez.

Giresun denince akla; Millî Mücadele’de destan yazan, vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen kahraman bir ruh gelir.

Gözünü kırpmadan vatan uğruna can veren yiğit ecdadımız gelir…

Yiğitlik; bir lakap değil, tarihin, vatanı için canını veren kahramanların omzuna giydirdiği şanlı bir kaftandır. Millî duygular, sadece geçmişi yad etmek değildir; aynı zamanda geleceğe sağlam adımlarla yürüyebilmemiz için bize güç veren en büyük kaynaktır.

Ve biz inanıyoruz ki, bu kaynağı Giresun’umuzun bütün fertleri, el ele, birlik ve beraberlik içinde, bugün olduğu gibi yarın da sahiplenmeye devam edecektir.

Evet, bizler farklı siyasi görüşlere, farklı mesleklere sahip olabiliriz; ama söz konusu Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, milletimizin birliği, Giresun’umuzun kalkınması olduğunda, tek yürek oluruz!

Derneklerimiz de işte bu ruhun bir yansımasıdır; millî birliği yaşatmak, Giresun kültürünü gelecek nesillere aktarmak, ve yaşadığımız her yerde vatan ve memleket sevgisini diri tutmak için vardır.”

GİRESUN’UN KÜLTÜRÜ VE LEZZETLERİ TANITILDI

Giresun’un zengin tarihi, kültürel mirası etkinlikte tanıtıldığı programda katılımcılar, Karadeniz’in sevilen kenti Giresun’a özgü yöresel tatları, müzikleri ve halk oyunlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Ahmet Cin etkinlik alanında karalahana çorbası dağıtımında bizzat bulundu.

Gün boyu alanda çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler ve oyunlar da düzenlendi. Böylece aileler, hem kültürel etkinlikleri izleyip hem de çocukları da keyifli vakit geçirdi.