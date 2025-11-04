Giresunlular Gecesi Bu Akşam Pendik Millet Bahçesi’nde

“Giresunlular Gecesi”, Pendik Memleket Günleri kapsamında 4 Kasım Salı günü Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Giresun’un kültürel zenginlikleri, yöresel tatları ve halk oyunları tanıtılacak.

MEMLEKET GÜNLERİNDE SIRA GİRESUN’DA

Pendik Belediyesi tarafından organize edilen Pendik Memleket Günleri etkinlikleri, Türkiye’nin dört bir yanından yöreleri buluşturmaya devam ediyor.

Etkinlik takviminin bir sonraki durağı Giresun olacak. Pendik Giresunlular Derneği tarafından düzenlenecek “Giresunlular Gecesi”, 4 Kasım Salı günü saat 19.00’da Pendik Millet Bahçesinde yapılacak.

GİRESUN’UN KÜLTÜRÜ VE LEZZETLERİ TANITILACAK

Giresun’un zengin tarihi, kültürel mirası etkinlikte tanıtılacak. Katılımcılar, Karadeniz’in sevilen kenti Giresun’a özgü yöresel tatları, müzikleri ve halk oyunlarını deneyimleme fırsatı bulacak.

Pendik Giresunlular Derneği Başkanı Hüseyin Döner, “Pendik’te hemşehrilerimizle bir araya gelerek Giresun’un değerlerini yaşatmak istiyoruz. Tüm komşularımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİK ALANI

Etkinlik günü, Günboyu Alanında çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler ve oyunlar da düzenlenecek. Böylece aileler, hem kültürel etkinlikleri izleyip hem de çocuklarının keyifli vakit geçirmesini sağlayabilecek.

MEMLEKET GÜNLERİ 9 KASIM’A KADAR DEVAM EDİYOR

Pendik Memleket Günleri etkinlikleri kapsamında 9 Kasım’a kadar her gün farklı bir hemşehri derneği sahne alacak.

Etkinliklerde Türkiye’nin dört bir yanına ait kültürel değerler, yöresel ürünler ve halk gösterileriyle Pendik’te buluşacak.