Gezi parkı eylemlerine katılmakla suçlanan Tamer Karadağlı'dan açıklama! “Ben gerçekten üç beş ağaç için gittim"

Ekol TV’de ekranlara gelen ve Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum’un konuğu sanatçı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı oldu. Karadağlı, sanat hayatı ve sanat özellikle de gezi parkı eylemlerine katılması ile ilgili yapılan suçlamalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK TELEVİZYON TARİHİNİN EN ÖNEMLİ İŞLERİNDEN BİRİ"

Tamer Karadağlı Türkiye’nin bir dönemine damga vuran ve başrolünde yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisi hakkında, “23 yıl sürdü Çocuklar Duymasın. 23 yılın tamamında çekmedik. 2 yıl çektik, 8 sene ara verdik. 2 sene çektik, yine 2 sene ara verdik. Bir daha çektik bir daha ara verdik. 2019 yılından beri yok. Türk televizyon tarihinin en önemli işlerinden biridir. O zamanlarda reytingler şimdiki gibi değildi. Biz 37 reyting, 73 share aldık. Maçları geçtik. Dünya Kupası’nda Türkiye çeyrek finalini geçtik” ifadelerini kullandı.

“İNSAN NASIL OLURDA ÇALIŞMADAN O MAAŞI ALIR”

Karadağlı, “Küçük bir grup vardı. Uzun süre çalışmamış insanlar vardı. 15 yıl çalışmamış olan bir insan vardı. Hiçbir oyunda oynamamış. Maaş almış. Hatta benden 2 önceki Genel Müdür’den öğrendim bir röportajında. 21 yıl hiç çalışmamış oyuncu varmış. En son 1997’de oynamış. 2017’de de emekli olmuş. Maaş alıyor, teşvik alıyor. Yazık değil mi? İnsan çalışmadan nasıl o maaşı alıp da hak ettiğini düşünebilir? Bu arada bazı oyuncularımız var. Yıllarca çalışmış, bir sene boş kalmış. Helali hoş olsun, onlar zaten çalışkan oyuncular, talep gören oyuncular. Bunlar tembel değil. Ama küçük bir grup çalışmamış” sözleriyle Devlet Tiyatroları’nda önceki dönemlerde çalışmadan maaş alan oyuncular olduğunu aktardı.

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“BEN HAYATIM BOYUNCA ÇALIŞMADAN HİÇ PARA KAZANMADIM”

Sözlerini sürdüren Karadağlı, “Devlet Tiyatroları’nda çalışmıyor. Dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu oluyor, dışarıda iş yapıyor. Ki dışarıda iş yapan herkese de asli görevini aksatmamak kaydıyla izin veriyorum. Ben hayatım boyunca hiç çalışmadan para kazanmadım. Bunun bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Çok ciddi bir şey yoksa çalışıyor olmanız, kazandığınız parayı hak ediyor olmanız gerekir. Çoğunluk öyle. Çok iyi oyuncularımız var. 2-3 oyunda oynayan oyuncularımız var. Hatta bir bölgede 7 ayrı oyunda oynayan oyuncularımız var. O zaman bu çalışan oyuncularımıza haksızlık. Biri çalışmadığı zaman başka bir oyuncumuz bir oyun daha çalışmak zorunda kalıyor” diyerek Devlet Tiyatroları’nda yaşanan ve tartışma yaratan gelişmeleri anlattı.

"BEN GERÇEKTEN ÜÇ BEŞ AĞAÇ İÇİN GİTTİM"

Gezi Parkı eylemlerine katılması hakkında konuşan Tamer Karadağlı, “Ben gerçekten üç beş ağaç için gittim. Öyle olmadığını gördüm. Terör örgütü sloganları atan gruplar gördüm. Ve ben bu grupların yanında durmam, durmayacağım da hiçbir zaman. Hatırlayın o dönemi, ‘AKM yıkılacak, buraya AVM yapılacak’ dendi. Ne oldu? AKM yeniden yapıldı ve eskisinden 10 kat daha güzel, daha işlevsel. Sonuçta bir fark var. İddiaya göre bir ötgütlenme var. Ben kimseye telefon açmadım. Yarın öbürgün beni de ifadeye çağırırlarsa koçlar gibi giderim hiç geri durmam. Hiç pişman değilim. Gözlerimle gittim gördüm ve gerçeği oraa gördüm.'' diye konuştu.

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