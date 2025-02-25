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Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler!

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Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler!
Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! İrem Dericinin sözleri olay yarattı...
Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! 1 19

Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! İrem Dericinin sözleri olay yarattı...

Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! 2 29

Danimarka'da söyleşi yapan yazar Sevda Türküsev ve şarkıcı İrem Derici birbirine girdi. Dönüş yolunda aynı uçağa binen iki ünlü isim gürültü tartışması yaşadı. Uçakta ekibiyle yüksek sesle ve küfürlü konuşmalar yaptığını iddia eden Türküsev, Derici'ye tepkisini dile getirdi. Şarkıcı da yazara "mutsuz lüpen" yakıştırmasıyla cevap verdi.

Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! 3 39

Son haftalarda sık sık yeni sevgilisi Melih Kunukçu ile mutluluk pozlarını paylaşan şarkıcı İrem Derici bu kez bir tartışma ile gündeme geldi.

Derici ve yazar Sevda Türküsev, aynı uçakta yolculuk yaptıktan sonra birbirlerine girdi.

Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! 4 49

DERİCİ VE EKİBİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Toplumsal ve siyasi gelişmeleri Youtube kanalı üzerinden yorumlayan Türküsev tarifeli uçakla yaptığı yolculuk sonrası havalimanından bir video yayınladı.

Uçak indikten sonra körük beklerken Derici ve ekibinin yüksek sesle konuştuklarını söyleyen ünlü yazar, kalabalık içinde uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! 5 59

"TOPLUM İÇİNDE NASIL DAVRANILIR ÖĞRENİN"
Bagajını aldıktan sonra yürüyerek video paylaşan Türküsev arkasından gelen şarkıcı ve ekibinin de duyacağı şekilde "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici'den geliyor. Maalesef aynı uçaktaydık. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekânları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı, bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" ifadesini kullandı.

Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! 6 69

İREM DERİCİ CEVAP VERDİ
Yazarın bu yorumu Derici tarafından karşılıksız bırakılmadı.

Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! 7 79

Ünlü şarkıcı Türküsev'e "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Hay Allah, lüzumsuz abla" şeklinde cevap verdi.

Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! 8 89

Derici daha sonra bir paylaşım daha yaptı ve "Dikkatimizi sana veremeyiz abla. Git kendinle oyna. Derbi var nur yüzlüm" yazdı.

Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler! 9 99

"KENDİNE UÇAK AL"
Yorumlarıyla sık sık gündeme gelen yazar da Derici'nin ilk yazdığı yoruma şöyle cevap verdi:

"İrem Derici'nin üslubu ortada. Haklı olduğumu kendisi bu üslupla onaylamış oldu. Keşke uçağa bindiğin gibi inebilseydin. Kendine uçak al, istediğin gibi bağır çağır hopla zıpla ya da kendine bir iyilik yap ve git toplum içinde nasıl davranılır eğitim al. Yoksa 'abla' yaşına gelince bu halinden daha depresif olursun. Yazık sana. Biraz klasik müzik dinle iyi gelir. Belki senin yaptığın müzik sana iyi gelmiyor."

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