Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin uçak yolculuğu olay oldu: Uçaktan iner inmez birbirlerine girdiler!

"KENDİNE UÇAK AL"

Yorumlarıyla sık sık gündeme gelen yazar da Derici'nin ilk yazdığı yoruma şöyle cevap verdi:

"İrem Derici'nin üslubu ortada. Haklı olduğumu kendisi bu üslupla onaylamış oldu. Keşke uçağa bindiğin gibi inebilseydin. Kendine uçak al, istediğin gibi bağır çağır hopla zıpla ya da kendine bir iyilik yap ve git toplum içinde nasıl davranılır eğitim al. Yoksa 'abla' yaşına gelince bu halinden daha depresif olursun. Yazık sana. Biraz klasik müzik dinle iyi gelir. Belki senin yaptığın müzik sana iyi gelmiyor."