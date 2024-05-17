Tuğba Ekinci adeta ben buradayım dedi! Sahne kıyafetini gören inanamadı

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin son sahne kıyafeti oldukça ilgi çekici oldu. Ekinci'nin ne giydiği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Şarkıcı Tuğba Ekinci, kadınları hedef alan yorumlarıyla sık sık gündeme gelen bu kez sahne kıyafetiyle dikkat çekti.

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Tuğba Ekinci adeta ben buradayım dedi! Sahne kıyafetini gören inanamadı

Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti hayranlıkla karşılandı! Sahnedeki Tuğba Ekinci'nin kıyafeti nedir? Şarkıcı Tuğba Ekinci, kadınları hedef alan yorumlarıyla sık sık gündeme gelen bu kez sahne kıyafetiyle dikkat çekti. Ekinci, hala akıllarda kalan sözleri olan "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" sözüyle sahneye çıktı.

Tuğba Ekinci ne giymişti?

Kadınları her zaman hedef alan ünlü şarkıcı, bu kez kendisini hedef tahtasında buldu... Sahneye jartiyerle çıkan Ekinci, "Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor, bu ne tezatlık."

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Ünlü şarkıcı, hemcinsleri hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sarstı. Geçtiğimiz yıllarda Sıla ve Ahmet Kural davasına ilişkin olarak, "Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez" diyen Tuğba Ekinci'nin açıklamaları hemcinslerini rahatsız etti. Genç kızların giyimine de karışan Ekinci, "Böyle bir ülkede metroya da askılıyla binmesinler" dedi. Askılı sütyenlere binmemeleri gerekir. Bu yaşta yürümüyorum veya binmiyorum. Ayrıca, "Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda metroda mini etek, askılı giyinilmez" demişti.

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