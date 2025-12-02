Karadeniz sularında hareketli saatler: Rus tankeri saldırıya uğradı!

Karadeniz sularında hareketli saatler! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi saldırıya uğradı"

Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi saldırıya uğradı" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz'de geçtiğimiz gün "KAIROS" ve VIRAT gemilerine yapılan saldırıların ardından bir saldırı daha yaşandı.

MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

