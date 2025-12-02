  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Karadeniz sularında hareketli saatler: Rus tankeri saldırıya uğradı!

Karadeniz sularında hareketli saatler: Rus tankeri saldırıya uğradı!

Karadeniz sularında hareketli saatler! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi saldırıya uğradı"

Karadeniz sularında hareketli saatler: Rus tankeri saldırıya uğradı!
Yayınlanma:

Karadeniz sularında hareketli saatler: Rus tankeri saldırıya uğradı!

Karadeniz sularında hareketli saatler! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi saldırıya uğradı"

Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi saldırıya uğradı" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz'de geçtiğimiz gün "KAIROS" ve VIRAT gemilerine yapılan saldırıların ardından bir saldırı daha yaşandı.

Karadeniz sularında hareketli saatler: Rus tankeri saldırıya uğradı!

MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığı bildirildi.

Karadeniz sularında hareketli saatler: Rus tankeri saldırıya uğradı!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?Altın yine tırmanışa geçti: 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Topyekün kalkınma seferberliği: 2 Kasım 2025 Salı güncel gazete manşetleri...Topyekün kalkınma seferberliği: 2 Kasım 2025 Salı güncel gazete manşetleri...

O illerimize karla karışık yağmur geliyor: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?O illerimize karla karışık yağmur geliyor: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek!
Elektrikli Skuter kullanımında önemli düzenleme! Sürücü yasaklı bölgeye girdiğinde uyarı gelecek!
Elektrikli Skuter kullanımında önemli düzenleme! Sürücü yasaklı bölgeye girdiğinde uyarı gelecek!
Gökhan Gönül'e operasyon: Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alındı...
Gökhan Gönül'e operasyon: Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alındı...
Topyekün kalkınma seferberliği: 2 Kasım 2025 Salı güncel gazete manşetleri...
Topyekün kalkınma seferberliği: 2 Kasım 2025 Salı güncel gazete manşetleri...
Dünya 'KIZILELMA'yı şaşkınlıkla izledi: Hava-hava füzesiyle bir hava hedefi başarıyla vuruldu!
Dünya 'KIZILELMA'yı şaşkınlıkla izledi: Hava-hava füzesiyle bir hava hedefi başarıyla vuruldu!
Bakan Yerlikaya'dan dikkat çeken duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim oldu
Bakan Yerlikaya'dan dikkat çeken duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim oldu
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldürmüştü: O doktor, cezaevinde kendini astı!
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldürmüştü: O doktor, cezaevinde kendini astı!