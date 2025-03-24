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Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar!

Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar: Olay yerine çok sayıda polis geldi...

Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar!
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Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar: Olay yerine çok sayıda polis geldi..

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı sonucu Fatih Tekin (33) ve Enes Şimşek (25) hayatını kaybetti. İftar saatinde, husumetli oldukları kişiler tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan gençlerin olay yerinde yaşamlarını yitirmesi şehri yasa boğdu. Saldırganları yakalamak için başlatılan polis operasyonu devam ediyor.

Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar!

Olay, Gaziantep'in Sam Mahallesi'nde iftar saatinde meydana geldi. Fatih Tekin ve akrabası Enes Şimşek, bulunduğu araçla seyir halindeyken, husumetli oldukları kişiler tarafından önü kesildi. Aracın durmasıyla birlikte, 3-4 kişilik bir grup ile tartışma başladı. Kısa süre içinde tansiyon yükseldi ve tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar!

Pompalı Tüfekle Ateş Edildi

Olayın şiddeti, pompalı tüfekle açılan ateşle arttı. Saldırganlar, Tekin ve Şimşek'e bir dizi kurşun sıkarken, gençler araçlarının içinde büyük panik yaşadı. Fatih Tekin vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Enes Şimşek, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar!

Hayatını Kaybeden Gençler Adli Tıpa Gönderildi

Saldırıda hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, olay yerinden alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aileleri büyük bir acı yaşarken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cenazelerin defnedilmesi bekleniyor.

Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar!

Polis, Saldırganları Yakalamak İçin Çalışma Başlattı

Gaziantep polisi, saldırganları bulmak ve adalet önüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın hemen ardından çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor ve bölgedeki tanıklarla görüşmeler yapılıyor. Henüz kimliği belirlenmeyen saldırganların yakalanması için ekipler tarafından operasyonlar düzenleniyor.

Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar!

Aileler ve Mahalleli Şokta

Gaziantep'te iki gencin hayatını kaybetmesi, hem aileleri hem de mahalle sakinleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Yaşanan olay, özellikle iftar vaktinde meydana gelmesi nedeniyle şehri derinden sarstı. Vatandaşlar, olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyor.

Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar!

Olayın Arkasında Ne Yatıyor?

Polis, saldırının arkasında kişisel husumet olup olmadığını araştırıyor. Henüz saldırganların motivasyonu netleşmiş değil, ancak gençlerin husumetli oldukları kişiler tarafından hedef alındığı kesinleşmiş durumda. Saldırının ardından, Gaziantep'te silahlı çatışmaların artıp artmadığı da gündeme geldi.

Gaziantep'te iftar vakti dehşeti yaşadılar!

Gaziantep'teki bu trajik olay, toplumu derinden sarstı. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için daha fazla önlem almayı hedefliyor. Özellikle yaz aylarında artan silahlı saldırılar, güvenlik güçlerini harekete geçirmiş durumda. Olayın aydınlatılması ve saldırganların yakalanması, kentteki huzurun sağlanması açısından büyük önem taşıyor

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