Gazeteci Nuray Başaran'dan CHP'yi karıştıracak1 Nisan iddiası! Kılıçdaroğlu: ''Ne yapacağımı şaşırdım''

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen gazeteci Nuray Başaran'dan Cumhuriyet halk partisinde tartışmalı kongre süreciyle genel başkanlıktan uzaklaştırılan Kemal kılıçdaroğlunun1 Nisan'dan sonra çok konuşulacak açıklamalar geldi.

YAYINLAMA
Google News
Gazeteci Nuray Başaran'dan CHP'yi karıştıracak1 Nisan iddiası! Kılıçdaroğlu: ''Ne yapacağımı şaşırdım''

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışmalı kongre sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan edilirken arka planda dönen tüm olayların gerçekliğini gündeme getiren gazeteci Nuray başaran'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan sonrası çok konuşulacak planını açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU ARKADAN HANÇERLENDİM DEMİŞTİ"

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın gazetecilerden birisi olarak bilinen Nuray Başaran, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

KILIÇDAROĞLU: NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM...

Başaran, İstanbul'da asılan "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" pankartlarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet üzerine telefonda görüştüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "Hem beni başarısız buluyor hem destek istiyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim." dediğini öne sürdü.

Görüşmede CHP tabanında ciddi kaygıların olduğunu ve kendisine çok telefonlar geldiğini söylediği öne sürülen Kılıçdaroğlu, gazeteci Başaran'a göre "Bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar." ifadelerini kullandı.

chp1.webp

"BENİ HANÇERLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Başaran "Kemal Bey hala daha beni hançerlemeye devam ediyorlar diyor. Çığlık atıyor. Dünkü tweet'inde de bugün konuştuğumuz konuşmadan da edindiğim, çıkardığım izlenim bu." diyerek Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini yorumladı.

"1 NİSAN'DAN SONRA KONUŞABİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun hiç kimseyle konuşmak istemediğini belirten Başaran, "Belki 1 Nisan'dan sonra konuşmaya başlayabilir." dedi.

'ELİMDE BELGELER VAR'

CHP'de yapılan son kurultayla ilgili açılan davalar olduğunu söyleyen Başaran, "Kurultay gecesinin en önemli tanıklarından biriyim. Elimde görüntüler, belgeler var. Belge ve görüntüleri 1 Nisan'dan sonra yayınlayacağım." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Erbakan, İstanbul için şart koymuştu: YRP adayından açıklama geldi
Fatih Erbakan, İstanbul için şart koymuştu: YRP adayından açıklama geldi
Ankaralı Alevi dedelerinden Atınok'a tam destek!
Ankaralı Alevi dedelerinden Atınok'a tam destek!
Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!
Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Son Haberler
CHP'de balya balya para sayma skandalında komik savunma "Nasıl İnandırıcı değil mi?"
CHP'de balya balya para sayma skandalında komik savunma "Nasıl İnandırıcı değil mi?"
Gazeteci Nuray Başaran'dan CHP'yi karıştıracak1 Nisan iddiası! Kılıçdaroğlu: ''Ne yapacağımı şaşırdım''
Gazeteci Nuray Başaran'dan CHP'yi karıştıracak1 Nisan iddiası! Kılıçdaroğlu: ''Ne yapacağımı şaşırdım''
Vatandaş bir yolunu buldu! Kredi kartına taksitle ev araba devri başladı!
Vatandaş bir yolunu buldu! Kredi kartına taksitle ev araba devri başladı!
Kızılay yardımı başlattı! Kızılay erzak yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılıyor?
Kızılay yardımı başlattı! Kızılay erzak yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında emeklilere müjde verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında emeklilere müjde verdi!
Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa depremi! İl ve ilçe başkanları istifa edip AK Partiye katıldı
Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa depremi! İl ve ilçe başkanları istifa edip AK Partiye katıldı
Çok Okunanlar
Meteorolojiden toz aşımı uyarısı, 30 Mart 2024 Cumartesi hava durumu nasıl olacak?
Meteorolojiden toz aşımı uyarısı, 30 Mart 2024 Cumartesi hava durumu nasıl olacak?
Ahmet Cin'den seçmene seçim mesajı: ''Pendikli komşularım, desteğinizle hep birlikte yeni işlere ve yeni hizmetlere imza atacağız''
Ahmet Cin'den seçmene seçim mesajı: ''Pendikli komşularım, desteğinizle hep birlikte yeni işlere ve yeni hizmetlere imza atacağız''
30 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Boğa özel hayata dikkat! İkizler aşk iş yolunda
30 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları | Boğa özel hayata dikkat! İkizler aşk iş yolunda
MHP Pendik ilçe başkanlığı seçmeni sandığa çağırdı, cumhur ittifakı adayları Ahmet Cin ve İBB adayı Murat Kurum için destek istedi
MHP Pendik ilçe başkanlığı seçmeni sandığa çağırdı, cumhur ittifakı adayları Ahmet Cin ve İBB adayı Murat Kurum için destek istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: “DEM benim Kürt kardeşimin iradesini işportaya çıkarmıştır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: “DEM benim Kürt kardeşimin iradesini işportaya çıkarmıştır”
Özgür Özel, Akşener’e yüklendi! ''Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz?"
Özgür Özel, Akşener’e yüklendi! ''Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz?"
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…