Gazeteci Nuray Başaran'dan CHP'yi karıştıracak1 Nisan iddiası! Kılıçdaroğlu: ''Ne yapacağımı şaşırdım''

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışmalı kongre sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan edilirken arka planda dönen tüm olayların gerçekliğini gündeme getiren gazeteci Nuray başaran'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan sonrası çok konuşulacak planını açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU ARKADAN HANÇERLENDİM DEMİŞTİ"

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın gazetecilerden birisi olarak bilinen Nuray Başaran, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

KILIÇDAROĞLU: NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM...

Başaran, İstanbul'da asılan "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" pankartlarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet üzerine telefonda görüştüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun "Hem beni başarısız buluyor hem destek istiyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim." dediğini öne sürdü.

Görüşmede CHP tabanında ciddi kaygıların olduğunu ve kendisine çok telefonlar geldiğini söylediği öne sürülen Kılıçdaroğlu, gazeteci Başaran'a göre "Bana hem meydanlara çıkma diyorlar hem de yardım istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"BENİ HANÇERLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Başaran "Kemal Bey hala daha beni hançerlemeye devam ediyorlar diyor. Çığlık atıyor. Dünkü tweet'inde de bugün konuştuğumuz konuşmadan da edindiğim, çıkardığım izlenim bu." diyerek Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini yorumladı.

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"1 NİSAN'DAN SONRA KONUŞABİLİR"

Kılıçdaroğlu'nun hiç kimseyle konuşmak istemediğini belirten Başaran, "Belki 1 Nisan'dan sonra konuşmaya başlayabilir." dedi.

'ELİMDE BELGELER VAR'

CHP'de yapılan son kurultayla ilgili açılan davalar olduğunu söyleyen Başaran, "Kurultay gecesinin en önemli tanıklarından biriyim. Elimde görüntüler, belgeler var. Belge ve görüntüleri 1 Nisan'dan sonra yayınlayacağım." ifadelerini kullandı.