Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında yaptığı konuşması ile gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan video için harekete geçip, Ataklı hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı’nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma çerçevesinde Ataklı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından Ataklı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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