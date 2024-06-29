Galler Prensesi Middleton, bu sene Wimbledon kupasını veremeyebilir

Prenses Kate Middleton yıllık olarak düzenlenen Wimbledon'da görünecek mi? Halka açık bir gezi, Galler Prensesi için hala bir olasılık gibi duruyor. Ancak net bir bilgi verilmedi.

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Galler Prensesi Middleton, bu sene Wimbledon kupasını veremeyebilir

All England Club başkanı Debbie Jevans 27 Haziran Çarşamba günü Telegraph Sport'a verdiği demeçte, tenis turnuvasının 42 yaşındaki Kate'e kanser tedavilerine devam ederken "mümkün olduğunca fazla esneklik" verdiğini söyledi.

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TURNUVA, PAZARTESİ BAŞLAYACAK

Londra'da düzenlenen Wimbledon tenis turnuvası 1 Temmuz Pazartesi’den başlayacak ve 14 Temmuz Pazar'a kadar devam edecek. Ayrımcılıkla yüzleşen ve ortadan kaldıran çeşitli ve kapsayıcı bir organizasyon olan All England Club'ın bir patronu olarak Kate, Wimbledon'da düzenli bir fikstürdür ve her yıl kupaları sunar.

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Telegraph, prensesin Wimbledon'a katılmayı planlayıp planlamadığı hala belirsiz olduğundan, kupaları sunma kararının son dakikada verilebileceğini tahmin etti. Yayın, kararın final sabahına kadar ertelenebileceğini bile yazdı.

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Kate daha önce 14 Haziran'da yayınlanan ve yeni bir fotoğrafın yanı sıra büyük bir sağlık güncellemesi sunduğu bir açıklamada "yaz boyunca birkaç kamu görevine" katılmayı ima etti. Kate, sağlığı açısından da "henüz karantinadan çıkmadığını" açıkça belirtti.

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