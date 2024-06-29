Tayfun Duygulu ile Bella Duygulu Çifti hiç kimseye aldırmadan aşka geldi Bir dönemlerin çok ünlü şarkısı olan, Barış Manço'nun yaptığı 'Hadi Yine İyisin' parçasıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı'nda bir alış veriş merkezinin yürüyen merdivenlerinde hiç kimseye aldırış etmeden aşka geldiler.