Tayfun Duygulu ile Bella Duygulu Çifti hiç kimseye aldırmadan aşka geldi

991 yılında çıkardığı, klip yönetmenliğini Barış Manço'nun yaptığı 'Hadi Yine İyisin' parçasıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
HİÇ KİMSEYE ALDIRMADAN YÜRÜYEN MERDİVENDE BİR BİRLERİNİ ÖPTÜLER
Alışveriş turuna çıktıkları Nişantaşı City's'de uyumlu tarzlarıyla dikkat çeken Tayfun-Bella Duygulu çifti, yürüyen merdivenlerde aşka geldi. Bir döneme damga vuran 55 yaşındaki şarkıcı, bir ara eşi Bella Duygulu'yu öperken objektiflere yansıdı. İkili, mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber