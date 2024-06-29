Tayfun Duygulu ile Bella Duygulu Çifti hiç kimseye aldırmadan aşka geldi

Bir dönemlerin çok ünlü şarkısı olan, Barış Manço'nun yaptığı 'Hadi Yine İyisin' parçasıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı'nda bir alış veriş merkezinin yürüyen merdivenlerinde hiç kimseye aldırış etmeden aşka geldiler.

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Tayfun Duygulu ile Bella Duygulu Çifti hiç kimseye aldırmadan aşka geldi

991 yılında çıkardığı, klip yönetmenliğini Barış Manço'nun yaptığı 'Hadi Yine İyisin' parçasıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

HİÇ KİMSEYE ALDIRMADAN YÜRÜYEN MERDİVENDE BİR BİRLERİNİ ÖPTÜLER

Alışveriş turuna çıktıkları Nişantaşı City's'de uyumlu tarzlarıyla dikkat çeken Tayfun-Bella Duygulu çifti, yürüyen merdivenlerde aşka geldi. Bir döneme damga vuran 55 yaşındaki şarkıcı, bir ara eşi Bella Duygulu'yu öperken objektiflere yansıdı. İkili, mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.

Tayfun Duygulu ile Bella Duygulu kimseye aldırmadan yürüyen merdivenlerde aşka geldiler

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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