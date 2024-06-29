Çok yakında dünya bu güzel kızı konuşacak! 18 yaşına giren güzel prenses hayatının ilkini yaşamaya hazırlanıyor!

Dünyada Galler Prensesi Kate Middleton'ın halk tarafından benimsenme konusunda tek rakibi olan geçen yıl 18 yaşına giren İspanya Veliaht Prensesi Leonor, bir yandan askerliğini yapıyor, bir yandan da gelecekteki görevlerine hazırlanıyor.

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Çok yakında dünya bu güzel kızı konuşacak! 18 yaşına giren güzel prenses hayatının ilkini yaşamaya hazırlanıyor!

Son birkaç yıldır babası Kral Felipe ve annesi Kraliçe Letizia ile birlikte omuz omuza çalışan Leonor, şimdi de hayatının yeni ve önemli bir dönemecine hazırlanıyor. Önümüzdeki temmuz ayında güzel prenses yine bir 'ilk'i yaşayacak.

18 YAŞINA GİREN PRENSES HAYATININ İLKİNİ YAŞAMAYA HAZIRLANIYOR

Zamanı geldiğinde tam 150 yıl sonra İspanya'nın tahtına oturacak ilk "kandan kraliçe" olarak tarihe de geçecek olan Leonor, ilk resmi yurt dışı gezisine çıkacak.

18 yaşına giren güzel prenses hayatının ilkini yaşamaya hazırlanıyor!

18 yaşına girdiği dönemden bu yana ülkesindeki halk arasında da popülerliği giderek yükselen Leonor, önümüzdeki 12 Temmuz'da komşu ülke Portekiz'e resmi bir ziyarette bulunacak. Üstelik de yanında babası Kral Felipe ve annesi Kraliçe Letizia olmadan.

KAYNAK: HÜRRİYET

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