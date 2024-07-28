Galatasaray'da gözler parlayan yıldız Ziyech’te!

Galatasaray’ın ikinci etap yurt dışı kampı Avusturya’da devam ediyor. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, kamp sürecinde oyuncularının performanslarını yakından takip ediyor. Antrenmanlar ve hazırlık maçlarında yükselen performansı ile dikkat çeken oyunculardan biri de Hakim Ziyech...

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GALATASARAY'DA ZİYECH PARILTISI

Geçen sezonda genellikle eleştirilen Faslı oyuncu, 2 hazırlık kampında da bulundu. Ziyech'in özellikle son oynanan Lecce maçında 1 gol ve 1 asistlik performansı taraftarların da övgüsünü aldı.

TRT Spor haberine göre Galatasaray yönetimi astronomik bir teklifle karşılaşmadıkları müddetçe, 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Hakim Ziyech de, hırslı görüntüsü ile sarı kırmızının çatısı altında kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.

Faslı futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray’a kiralık olarak gelmişti. Sezon başında kadroya bedelsiz olarak katılan 31 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalan kısmında ise 23 maçta 8 kez fileleri sarstı.

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