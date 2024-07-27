Ali Koç'tan TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak sözler: 'Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz'

Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç, Olağanüstü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada TFF yönetimi ve yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Ali Koç'tan TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak sözler: 'Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz'

Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç, Olağanüstü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada TFF yönetimi ve yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak açıklamalarda bulunarak, "Giden, geleni aratır mı? Başkanınız olarak şunu söyleyebilirim, değişimin kazanması daha iyi oldu" dedi.

BU TFF O MALÜM KULÜBÜ İTTİRİR DİYEMEYİZ

"Giden, geleni aratır mı? Başkanınız olarak şunu söyleyebilirim, değişimin kazanması daha iyi oldu. Yıllar sonra o malum unsurları içinde bulundurmayan bir federasyon geldi. Fenerbahçe ile ilişkileri nasıl olur, bilemem. Bu saatten sonra söylemler değil eylemler önemli. Adil iklim sağlanırsa bunun destekçisi olacağız. Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz, ama gidenlerin ittireceği kesindi. O yüzden bu değişiklik oldu. Gidenin arkasından konuşmak istemiyorum. Ancak Fenerbahçe'ye büyük zararları oldu."

"F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ"

"Seçim öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş tepki gösterdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş camiaları, seçim öncesi TFF'ye yürüyüş yapsaydı, sizce aday olabilir miydi? İnsanlar açık açık tepkiden çekiniyorlar."

Ali Koç'tan TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak sözler: 'Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz'

"AZİZ BAŞKAN'IN BURADA OLMASI ÇOK ANLAMI"

"Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamı. 'Dünyanın en büyük spor kulübü' olma vizyonunu Fenerbahçe'ye o yerleştirdi. Aziz Yıldırım'ın mevcudiyeti, başkan kim olursa olsun destek vermesi büyük bir rekabet avantajı kazandırır. Bunu inşallah ileriki günlerde göreceğiz. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim."

"SAHADA DEVLETİN ELİNİN OLMAMASINI İSTİYORUZ"

"TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı. Sonucu pek çok yer için sürpriz oldu. Bir ittifak kazandı. Bu ittifak kendinden oldu. Bu ittifak futbolun bağımsız olması anlamında çok önemli. Devletin çorbada tuzu olacak. Ancak biz sahada devletin elinin olmamasını istiyoruz. Kurulların liyakatle kurulmasını istiyoruz. Bir kulübün transfer tahtası kapandığında sihirli bir olmamasını istiyoruz. "

"99 puan topladık, 7,5 milyon dolar aldık. Anadolu kulüpleri bu az gelir nedeniyle müdahaleye açık hale geliyor. Futbolun dünya çapında olması için devlet destek olacak. Devlet olmasa, bu stattlar olur muydu? Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı... Herkes topa girmeli. Kısır bir rekabet içerisindeyiz."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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