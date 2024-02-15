Galatasaray, zorda olsa kazandı: Prag’a avantajlı skorla gidiyor…

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Rams Park’ta Sparta Prag’ı konuk etti. Sarı kırmızılı ekip zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak avantajı kaptı. Haftaya oynanacak olan rövanşa avantajlı skorla gidiyor.

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Galatasaray, zorda olsa kazandı: Prag’a avantajlı skorla gidiyor…

Süper Lig’de lider olan Galatasaray, Avrupa’da da bugün boy gösterdi. UEFA Avrupa Ligi son 16 tur maçları oynandı. Temsilcimiz, evinde Sparta Prag’ı konuk etti.

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İlk YARIYI ÖNDE KAPATTI

Mücadeleye rakip takım etkili başladı. İlk dakikalarda pozisyon bulmasına rağmen Galatasaray öne geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Kerem Demirbay’ın golüyle 1-0 öne geçti.

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İKİ TAKIM MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

İkinci yarıya konuk ekip adeta golle başladı. 47. Dakikada Angelo Preciado maça eşitliği getirdi. 60. dakikada Mertens ile sarı kırmızılı ekip öne geçse de 65. dakikada rakip takımın gölüne engel olamadı.

62’de Nelsson, 80’de ise Sparta Prag’dan Rynes, kırmızı kart gördü. Maçın skorunu ise, 90. Dakikada Mauro Icardi tayin etti.

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OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMALAR

“Çok güzel bir maç oldu. Rakibin hücumlara etkili çıktığını ama pozisyon da verdiklerini biliyorduk. İlk yarıda ceza sahası çevresinde doğru paslar yapsak, daha fazla gol atabilirdik. 18 dakika bir kişi eksik oynadık ama yine etkili işler yaptık. Maçı kazanmak istedik, rakip 80'de 10 kişi kaldıktan sonra hücum hamlelerimiz oldu.

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Finalde 3-2'lik önemli bir takıma karşı, önemli bir galibiyet aldık. Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık. Victor Nelsson kırmızı kart gördü rakipte 3 kişi cezalı duruma düştü. Rövanşa da iyi hazırlanacağız.”

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