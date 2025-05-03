Galatasaray-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu: İşte o liste...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada her iki ekibinde ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Net Global Sivasspor'u konuk edecek.RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Malec oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.İLK 11'LER BELLİ OLDUGalatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.Kırmızı-beyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı.

İLK YARIDAKİ MAÇIN GALİBİ GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-2 kazandı.Ligin 15. haftasında Sivas'ta yapılan müsabakanın 15. dakikasında 1 kişi eksik kalan, 25. dakikada ise 1-0 geri düşen Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un gollerini Garry Rodrigues ile Bekir Turaç Böke kaydetti.

Haberin Devamı

SAHASINDAKİ SON 15 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı.Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

SON 5 RESMİ MAÇI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı.Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIM

IGalatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda.Sarı-kırmızılı ekip, ligde 31 müsabakada 78 gol atarken 80 gollü Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Kalesinde 30 gol gören "Cimbom" bu alanda ise ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak ön plana çıktı.

SAHASINDAKİ 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi.İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 3 futbolcu, Net Global Sivasspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

OSIMHEN, KARİYER REKORU İÇİN SAHADA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamak için mücadele edecek.Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı.Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.

Sırrı Süreyya Önder Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında vefat etti?

Son dakika: Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Şener Üşümezsoy'dan ilk açıklama: ''İstanbul'da 6 şiddetinde bir deprem olabilir'' dedi, başka bir il için de uyarı verdi!