Şener Üşümezsoy'dan ilk açıklama: ''İstanbul'da 6 şiddetinde bir deprem olabilir'' dedi, başka bir il için de uyarı verdi!

İstanbul'da hissedilen deprem korkuttu! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'da hissedilen depreme dair değerlendirmelerde bulundu.

AFAD, Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

İstanbul'da da hissedilen depremin yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 24,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Tv100 ekranlarında canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'da hissedilen depreme dair değerlendirmelerde bulundu.

"2019’da olan depremin ve 23 Nisan’da meydana gelen depremin devamı"

Üşümezsoy: "Silivri çukurunda depremin ve fayın derinliği 20 km’ye kadar uzanıyor, Avcılar’ı kesen bir fay yok ve depremselliği olmadığı tavrını savunuyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depreme ilişkin tv100'e önemli açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, bu depremin 6.2 şiddetindeki depremin devamı olduğunu belirtti. Şener Üşümezsoy'un açıklamalarının satırbaşları şöyle;

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"6'LIK BİR DEPREM OLABİLİR"

"Bu deprem 2019'da ve 23 Nisan'da olan depremin devamı. Çukura doğru giden yerde belki 6’lık deprem olabilir, derin bir fay orası. O fayı parça parça kırıyor. Bir seferde kıracak 7 ve 7.2’li bir deprem tezi çürüdüğü için korkulacak bir şey yok.

İnsanların korkabileceği Avcılar karşısında olan küçük depremler var. Onlar ise orta sırtı kesen faylar değil. Çınar çukurunun batı kenarındaki fay üzerinde olan depremler. Doğu kesiminde orta sırt üzerinde bana göre o fay aktif değil ama orada aktif bir fay olursa en fazla 6 büyüklüğünde bir deprem üretir."

KÜTAHYA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Riskli bölgelere ilişkin açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, Kütahya'nın Simav ilçesine dikkat çekti. Şener Üşümezsoy, "Simav dağının önündeki Simav çukurunda, onun doğu kesiminde 1971'de 7.1'lik deprem olmuştu. Batı kesiminde yine o yıllarda 6.5'lik bir deprem oldu. Şu anda aktif olarak gördüğüm kesim bu Simav dağının önü" ifadelerini kullandı.