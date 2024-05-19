Galatasaray kaç puan alırsa şampiyon olur, Galatasaray hangi sonuçlarla şampiyon olur? 2024

Süper Lig’de sezonun sona ermesine 1 hafta kala Galatasaray’ın kendi saha ve seyircisi önünde 10 kişi oynayan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesi hesapları alt üst etti. Peki ligin son haftasında Galatasaray hangi sonuçlarla şampiyonluğa ulaşırr kaç puan alırsa 2024 yılını süper lig şampiyonu olur?

GALATASARAY KAÇ PUAN ALIRSA ŞAMPİYON OLUR?

Galatasarayın şampiyonluk ihtimalleri ağır basıyor. Sarı-kırmızılılar sezon genelinde oynadığı 36 karşılaşmada 32 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda oynadığı maçlarda 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Matematiksel olarak bu sezon Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir gibi takımlar şampiyonluk yarışından erken koparken zirve yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçiyor. Peki Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte, ihtimaller…

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de güncel puan durumu

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

37. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, sarı-kırmızılıların beraberlik ve galibiyetiyle sona ermesi durumunda Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe’nin 3 puanla ayrılması durumunda ise Galatasaray’ın son hafta alacağı sonuç belirleyici olacak.

Galatasaray sezonun son maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor mücadelesinden puan çıkarması durumunda Galatasaray şampiyon olacak.

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Fenerbahçe ise son hafta İstanbulspor ile oynayacak. Fenerbahçe derbiyi ve İstanbulspor maçını kazanması ve Galatasaray’ın Konyaspor karşısında mağlubiyeti durumunda şampiyonu averaj belirleyecek.