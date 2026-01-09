  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti!

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti!

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin hava şartlarından dolayı 18.45'e alındığını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti!
Yayınlanma:

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti!

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin hava şartlarından dolayı 18.45'e alındığını açıkladı.
TFF, Turkcell Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saatinde değişikliğe gitti. TFF, derbinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 20.30'dan 18.45'e alındığını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti!

MAAÇ SAATİ 18.45'E ÇEKİLDİ

TFF'nin resmi açıklamasında, "Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir" denildi.

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Hakem Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapısı İlk Yarıya Damga Vurdu
Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapısı İlk Yarıya Damga Vurdu
Fenerbahçe-Samsunspor maçına saatler kala üzücü sakatlık!
Fenerbahçe-Samsunspor maçına saatler kala üzücü sakatlık!
Futbolda bahis soruşturmasında önemli gelişme: Teknik direktörler, menajerler ve gözlemcilerin bulunduğu bomba liste ortaya çıktı!
Futbolda bahis soruşturmasında önemli gelişme: Teknik direktörler, menajerler ve gözlemcilerin bulunduğu bomba liste ortaya çıktı!
2026 yılı ara transfer dönemi resmen açıldı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesinde kimler var?
2026 yılı ara transfer dönemi resmen açıldı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesinde kimler var?
Fenerbahçeli gazeteci duyurdu! Sadettin Saran olağan üstü kongre kararı aldı! Sadettin Saran Aday olacak mı?
Fenerbahçeli gazeteci duyurdu! Sadettin Saran olağan üstü kongre kararı aldı! Sadettin Saran Aday olacak mı?
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den dikkat çeken açıklama: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den dikkat çeken açıklama: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir
Victor Osimhen 2025 yılında resmen tarih yazdı: Dünyanın en skorer 5 oyuncusu arasına girdi!
Victor Osimhen 2025 yılında resmen tarih yazdı: Dünyanın en skorer 5 oyuncusu arasına girdi!