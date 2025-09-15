Futbolseverler ekran başına: Galatasaray'ın maçı şifresiz o kanalda!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynayacağı maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek. 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA
TRT, temsilcimizin oynayacağı kritik maçın şifresiz olarak ekranlara geleceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Şampiyonlar Ligi başlıyor! Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Almanya'nın köklü kulüplerinden E.Frankfurt deplasmanına çıkıyor. E.Frankfurt-Galatasaray maçı perşembe akşamı saat 22.00'de TRT 1'de!'' ifadeleri kullanıldı.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar;
18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül: Galatasaray - Liverpool
22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım: Ajax - Galatasaray
25 Kasım: Galatasaray - U.S Gilloise
9 Aralık: Monaco - Galatasaray
21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak: Manchester City - Galatasaray
