Finansal piyasalarda olumlu gelişme: Merkez bankası rezervleri tarihi zirve yaptı!

Finansal piyasalarda olumlu gelişme! Merkez bankası rezervleri tarihi zirve yaptı: Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveye çıktığını duyurdu...

Dün açıklanan Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırmıştı.

"OLUMLU DÖNGÜ GÜÇLENİYOR"

Bu gelişmenin ardından Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından finansal piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğine dikkati çekerek, makro finansal istikrarın da pekiştiğini vurguladı.

DOLAR CİNSİ TAHVİL FAİZİ YÜZDE 7'NİN ALTINDA

Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede. Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldı. TL mevduatın payı yüzde 59,6'ya yükseldi. 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7'nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

