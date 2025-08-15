  1. Anasayfa
  2. Finans
  3. Finansal piyasalarda olumlu gelişme: Merkez bankası rezervleri tarihi zirve yaptı!

Finansal piyasalarda olumlu gelişme: Merkez bankası rezervleri tarihi zirve yaptı!

Finansal piyasalarda olumlu gelişme! Merkez bankası rezervleri tarihi zirve yaptı: Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveye çıktığını duyurdu...

Finansal piyasalarda olumlu gelişme: Merkez bankası rezervleri tarihi zirve yaptı!
Yayınlanma:

Finansal piyasalarda olumlu gelişme: Merkez bankası rezervleri tarihi zirve yaptı!

Finansal piyasalarda olumlu gelişme! Merkez bankası rezervleri tarihi zirve yaptı: Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveye çıktığını duyurdu...

Dün açıklanan Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırmıştı.

bakan-simsek-gecici-olarak-yavasliyoruz-tekrar-kosmak-icin-bazen-dinlenmek-gerek-y8wz.jpg

"OLUMLU DÖNGÜ GÜÇLENİYOR"

Bu gelişmenin ardından Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından finansal piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğine dikkati çekerek, makro finansal istikrarın da pekiştiğini vurguladı.

bakan-simsek-brut-rezervler-174-4-milyar-dola-2-18948999-o.webp

DOLAR CİNSİ TAHVİL FAİZİ YÜZDE 7'NİN ALTINDA

Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede. Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldı. TL mevduatın payı yüzde 59,6'ya yükseldi. 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7'nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

bakan-simsek-brut-rezervler-174-4-milyar-dola-3-18948999-o.webp

bakan-simsek-brut-rezervler-174-4-milyar-dola-4-18948999-o.webp

bakan-simsek-brut-rezervler-174-4-milyar-dola-18948999-amp.webp

bakan-simsek-brut-rezervler-174-4-milyar-dola-18948999-o.webp

Akaryakıta indirim geldi: Motorin ve benzin fiyatlarında son durum ne? İşte, 15 Ağustos akaryakıt tablosu...Akaryakıta indirim geldi: Motorin ve benzin fiyatlarında son durum ne? İşte, 15 Ağustos akaryakıt tablosu...

Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

İBB yolsuzluğuna 9. dalga operasyonu: Beyoğlu Belediye Başkanı dahil onlarca kişi gözaltına alındı!İBB yolsuzluğuna 9. dalga operasyonu: Beyoğlu Belediye Başkanı dahil onlarca kişi gözaltına alındı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Finans
Hazine’den yeni finansman destek paketi yolda: Tam 30 milyar
Hazine’den yeni finansman destek paketi yolda: Tam 30 milyar
Hisse Senedi Türleri
Hisse Senedi Türleri
Ticari kredi faiz oranları açıklandı
Ticari kredi faiz oranları açıklandı
Borsada yatırımcısını mutlu etti: En çok kazandıran spor kulübü Fenerbahçe oldu
Borsada yatırımcısını mutlu etti: En çok kazandıran spor kulübü Fenerbahçe oldu
Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları
Dolar ve euro'da son durum: 26 Mart 2025 dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro fiyatları
Pump ve Dump Nedir?
Pump ve Dump Nedir?
Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum!
Piyasalar nasıl: Altın ve dolarda son durum!