İBB yolsuzluğuna 9. dalga operasyonu: Beyoğlu Belediye Başkanı dahil onlarca kişi gözaltına alındı!

İBB yolsuzluğunda 9. dalga operasyonu: Beyoğlu Belediye Başkanı dahil onlarca kişi gözaltına alındı!

İBB yolsuzluğuna 9. dalga operasyonu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yeni operasyon başlatıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı dahil onlarca kişi gözaltına alındı!

İBB'ye düzenlenen yeni operasyonda; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yolsuzluk kapsamında gözaltına alındı. Güney dışında çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı kaydedilirken, şüphelilerin Emniyet'e götürüldüğü aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yeni operasyon başlatıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB İnsan Kaynaklarından sorumlu Yiğit Oğuz Duman ve Medya A.Ş'deki bazı kişilerin evlerinde arama yapıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, İnan Güney dahil şüphelilerin ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi.

TOPLAM 44 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında;

Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

316 GÖZALTI 97 TUTUKLU

İBB'ye yönelik ilk operasyonun yapıldığı 19 Mart'tan sonra düzenlenen 8 operasyonda toplam gözaltı sayısı 316'ya yükseldi. Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunuyor.

