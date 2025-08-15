Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Haftanın son günü altın fiyatları 15 Ağustos 2025 tarihinde takip ediliyor. 15 Ağustos 2025 Cuma günü altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Kapalı Çarşı’da hareketli bir seyir izliyor. 1 gram altın ne kadar? sorusu da bu nedenle araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışında altına olan talebi artarken, Kapalı Çarşı’daki anlık fiyat değişimleri hem bireysel yatırımcılar hem de birikim sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 15 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın için güncel alış-satış fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler!