Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı 15 Ağustos 2025 haftanın son günü alış – satış yapacak kişiler açısından önem taşıyor. Altın fiyatları, 15 Ağustos 2025 Cuma sabahı İstanbul’un tarihi Kapalı Çarşı’sında yatırımcıların ve birikim sahiplerinin radarında olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, döviz kurlarındaki volatilite ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı altın alımlarının yoğunlaştığı bu dönemde, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları büyük bir dikkatle takip ediliyor. Kapalı Çarşı, Türkiye’nin altın ticaretinin kalbi olarak, anlık fiyat güncellemeleriyle yatırımcılara rehberlik ediyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?