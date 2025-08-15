  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Haftanın son günü, altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları...
Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 17

Haftanın son günü altın fiyatları 15 Ağustos 2025 tarihinde takip ediliyor. 15 Ağustos 2025 Cuma günü altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Kapalı Çarşı’da hareketli bir seyir izliyor. 1 gram altın ne kadar? sorusu da bu nedenle araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışında altına olan talebi artarken, Kapalı Çarşı’daki anlık fiyat değişimleri hem bireysel yatırımcılar hem de birikim sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 15 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın için güncel alış-satış fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler!

Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 27

Gram altın fiyatı 15 Ağustos 2025 haftanın son günü alış – satış yapacak kişiler açısından önem taşıyor. Altın fiyatları, 15 Ağustos 2025 Cuma sabahı İstanbul’un tarihi Kapalı Çarşı’sında yatırımcıların ve birikim sahiplerinin radarında olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, döviz kurlarındaki volatilite ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı altın alımlarının yoğunlaştığı bu dönemde, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları büyük bir dikkatle takip ediliyor. Kapalı Çarşı, Türkiye’nin altın ticaretinin kalbi olarak, anlık fiyat güncellemeleriyle yatırımcılara rehberlik ediyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 37

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 4.394,00

Satış: 4.394,23

Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 47

ÇEYREK ALTIN FİYATI 15 AĞUSTOS 2025
Alış: 7.184,00

Satış: 7.247,00

Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 57

ONS ALTIN FİYATI 15 AĞUSTOS 2025
Alış 3.346,38 Dolar

Satış: 3.346,61 Dolar

Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 67

CUMHURİYET ALTINI 15 AĞUSTOS 2025
Alış: 28.649,00 TL

Satış: 28.857,00 TL

Altın fiyatları yatay seyire geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 77

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 15 AĞUSTOS 2025
Gram altın alış fiyatı: 4384 TL

Gram altın satış fiyatı: 4442 TL

HABERE YORUM KAT