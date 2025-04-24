Borsada yatırım yaparken en çok tercih edilen enstrümanlardan biri olan hisse senetleri, şirketlerin sermayelerinin bir bölümünü temsil eden varlıklardır. Yani bir hisse senedi satın aldığınızda o şirketin küçük bir ortağı olursunuz ve bu size temettü alma, oy kullanma ve sermaye kazancı elde etme gibi haklar sağlar. Ancak tüm hisse senetleri aynı değildir. Farklı özellikler taşıyan hisse türleri yatırımcıların risk iştahına ve yatırım stratejilerine göre çeşitlilik sunar. Hisse senedi türleri ve daha fazlası yazımızda.

Hisse Senedi Çeşitleri

Hisse senetleri temel olarak adi ve imtiyazlı hisseler şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Adi hisse senetleri, şirketin karından pay alma ve genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı verirken imtiyazlı hisseler genellikle temettü ödemelerinde öncelik sağlar. Bu temel ayrımın yanı sıra hisse senetleri yatırımcıların stratejilerine ve işleyişlerine göre farklı kategorilerde değerlendirilebilir.

Temettü Hisse Senetleri

Temettü hisseler düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için ideal seçeneklerdir. Bu tür hisselere sahip şirketler, karlarının önemli bir bölümünü nakit olarak hissedarlarına dağıtır. Özellikle bankalar, enerji ve telekomünikasyon şirketleri yüksek temettü ödemeleriyle öne çıkar. Ülkemizde büyük bankalar ve enerji şirketlerinin hisselerini bu kategoride değerlendirmek mümkündür.

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Büyüme Hisse Senetleri

Büyüme hisse senedi hem yüksek kar potansiyeli hem de daha riskli bir yatırım seçeneğidir. Genellikle teknoloji ve girişim şirketlerinde görülen bu hisseler karlarını temettü olarak dağıtmak yerine büyümeye yatırır. Tesla ve Amazon gibi global ölçekte güçlü olan şirketler uzun vadede önemli getiriler sağlayabilen büyüme hisselerine örnek gösterilebilir.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul hisse senetlerinde Türk şirketleri yer almaktadır. Bu borsadaki tavan-taban sistemi sayesinde günlük dalgalanmalar %10 ile sınırlandırılmıştır. Koç Holding ve THY gibi güçlü hisse fiyatlarıyla bilinen şirketler BIST'te işlem gören önemli hisseler arasındadır.

Değer Hisse Senetleri

Değer senetleri piyasa değerinin altında işlem gören ve genellikle düşük F/K oranına sahip şirketlerin hisseleridir. Bu hisseler, ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklıdır ve uzun vadede değer kazanma potansiyeli taşır. Değer hisse senetlerine örnek olarak uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü şirketlerin hisseleri örnek gösterilebilir.

Defansif Hisse Senetleri

Defansif hisseler ekonomik kriz dönemlerinde bile istikrarlı performans gösteren şirketlere aittir. Gıda, sağlık ve temel tüketim ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren bu şirketler, düşük volatilite ile yatırımcılarına güvenli bir liman sunar. Çünkü bu şirketler her dönem rağbet görür ve piyasalardan kolay kolay etkilenmezler. Defansiz hisse senetlerine örnek olarak birçok temel gıda veya temel hizmet markası sayılabilir.

Hisse senedi yatırımı yaparken öncelikle risk toleransını ve yatırım hedeflerini belirlemek gerekir. Düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar temettü hisselerine yönelebilirken, uzun vadeli büyüme bekleyenler teknoloji ağırlıklı büyüme hisselerini tercih edebilir. Bunlara ek olarak yatırım portföyünü çeşitlendirerek kazanç kanallarını artırmak da değerlendirilebilir. Bu noktada forex altın veya döviz gibi yatırım seçeneklerine de bakmakta fayda vardır.