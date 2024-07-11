Filipinler’de 7.1 şiddetinde deprem: Ölü ya da yaralı yok…

Alman Basın Ajansı, merkezin depremin merkez üssünün 630 kilometre derinliğe sahip olduğunu ve Filipinler'in en büyük ikinci adası olan Mindanao kıyılarında meydana geldiğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmaları (USGS), merkez üssünü Mindanao kıyılarından 106 kilometrenin biraz altında bir mesafede yer aldı. Depremin merkez üssüne en yakın şehir, 325.000 kişiye ev sahipliği yapan Cotabato şehridir.

CAN KAYBI VE HASAR OLUŞMADI

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, tsunami tehdidi olmadığını söyledi. Herhangi bir bina hasarı veya yaralanma olup olmadığı belli değil. Ancak bazı açıklamalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Sarsıntıdan dolayı acil hasar veya kayıp raporu yoktu. Filipinler, yüksek sismik aktivitesi ile tanınan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer almaktadır.

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